Ukrainische Streitkräfte haben in Butscha eine Spur russischer Zerstörung vorgefunden. Foto: Reuters/Zohra Bensemra

Am Samstagabend haben die ukrainischen Streitkräfte die Rückeroberung von etlichen Dörfern, die in russischen Händen waren, verkündet. Erste Berichte und Fotos dokumentieren zerstörte Straßen, ausgebrannte Panzer und etliche zivile Leichen in den Straßen.

Der Bürgermeister des rückeroberten Vororts Butscha teilte mit, dass die russischen Invasoren während ihrer einmonatigen Besatzung dort 300 Bewohner getötet hätten. 280 Opfer seien in einem Massengrab entdeckt worden, weitere lägen auf den Straßen.

Auf Bildern der Nachrichtenagentur AFP sieht man über mehrere hundert Meter verstreut zahlreiche Leichen in Zivilkleidung. Es sind Anblicke des Grauens: Ein Mann tot auf der Straße neben seinem Fahrrad, weitere leblose Körper liegen mit Kopfschüssen und am Rücken zusammengebundenen Händen auf der Straße. Medienberichten seien zumindest 20 Leichen vorgefunden worden. Reuters-Journalisten bestätigten auch den Fund des Massengrabs: Demnach würden die Arme und Beine der Opfer aus dem noch offenen Massengrab nahe der Dorfkirche herausragen.

Laut ukrainischen Medienberichten wurden in Butscha zielgerichtet Männer im wehrfähigen Alter von der russischen Armee umgebracht. "Die russischen Invasoren haben die gesamte männliche Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren in Butscha getötet", schrieb der Journalist Taras Beresowets am Samstag auf Twitter.

HRW: "Offensichtliche Kriegsverbrechen"

Die NGO Human Rights Watch (HRW) sprach am Sonntag in einem Bericht von "offensichtlichen Kriegsverbrechen" in den von Russland kontrollierten Gebieten. In Tschernihiw, Charkiw und in der Region rund um Kiew sei es zu wiederholten Vergewaltigungen, Exekutionen und illegaler Gewalt gegen Zivilisten zwischen Ende Februar und Mitte März gekommen, heißt es. Die Organisation habe zehn Zivilisten interviewt.

Auch Kiews Bürgermeister Witali Klitschko sprach in einem Interview mit der deutschen Boulevardzeitung "Bild" von russischen "Kriegsverbrechen": "Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen", sagte Klitschko. "Es sind grausame Kriegsverbrechen, die Putin dort zu verantworten hat. Zivilisten, die mit verbundenen Händen erschossen wurden."

Auch der Präsidentenberater von Wolodymyr Selenskyj, Mykhailo Podoliak, fand auf Twitter deutliche Worte und postete unzensierte Bilder aus Butscha: Es sei die "Hölle des 21. Jahrhunderts". Die schlimmsten, nazistischen Verbrechen seien nach Europa zurückgekehrt und mutmaßlich durch Russland begangen worden. Er forderte einen Stopp der Energieimporte, eine Schließung der Häfen und ein Ende des Mordens.

In Butscha waren neben der Zerstörung von Infrastruktur und verminten Straßen auch zahlreiche Leichen in ziviler Kleidung zu sehen, wie Journalisten berichteten. Foto: IMAGO / Mykhaylo Palinchak

Die ukrainische Armee hat rund um die Hauptstadt eigenen Angaben zufolge etwa 30 Dörfer zurückerobert und die Rückeroberung der gesamten Hauptstadtregion um Kiew vermeldet. Die Behörden sprachen von einem "schnellen Rückzug" der Invasoren, erhoben aber zugleich schwere Vorwürfe gegen sie.

So warnte Präsident Wolodymyr Selenskyj, die abziehenden Truppen hätten Minen hinterlassen. "Sie verminen dieses Territorium. Häuser werden vermint, Ausrüstung wird vermint, sogar Leichen", behauptete Selenskyj.

Das russische Verteidigungsministerium hat sich zu den Bildern bisher nicht geäußert. Die britische Außenministern Liz Truss zeigte sich entsetzt von den Bildern und kündigte an, die Aufklärung durch den Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) mit allen Mitteln unterstützen zu wollen.

Eine von der ukrainischen Armee vorgefundene, nicht explodierte Mine inmitten der Straße. Foto: IMAGO/Mykhaylo Palinchak

Ex-IStGH-Anklägerin fordert Haftbefehl gegen Putin

Am Samstag äußerte sich die frühere Chefanklägerin des IStGH Carla Del Ponte und forderte einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Putin ist ein Kriegsverbrecher", sagte Del Ponte der schweizerischen Tageszeitung "Le Temps".

Sie verwies auf russische Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten und die Zerstörung von zivilen Gebäuden. "Das sind alles Kriegsverbrechen, denn es wurde ganz offensichtlich nicht auf militärische Objekte gezielt."

Del Ponte beaufsichtigte in ihrer Amtszeit die IStGH-Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Ruanda, Syrien und dem früheren Jugoslawien. Der IStGH hatte Anfang März Ermittlungen zur Lage in der Ukraine eingeleitet und auch eigene Teams in die Ukraine entsendet. (APA, red, 3.4.2022)