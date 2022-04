Eines der wenigen Bilder von der Zerstörung Butschas ohne Leichen. Foto: IMAGO / Mykhaylo Palinchak

Am Samstag meldeten die ukrainischen Streitkräfte die Rückeroberung von etlichen Dörfern, die in russischer Hand waren. Durch diese Dörfer zieht sich eine Spur der Verwüstung: Erste Berichte und Fotos dokumentieren zerstörte Straßen, ausgebrannte Panzer und etliche zivile Leichen in den Straßen.

Die Nachrichtenagentur AFP übermittelte am Samstag Bilder von Straßen des Kiewer Vororts Butscha. Über mehrere hundert Meter verstreute lagen auf den Straßen verstreut zahlreiche Leichen in Zivilkleidung. Es sind Anblicke des Grauens: Ein Mann tot auf der Straße, der Körper neben seinem Fahrrad, weitere tote Körper liegen mit Kopfschüssen und am Rücken zusammengebundenen Händen auf der Straße. CNN berichtet zunächst von zumindest 20 Leichen.

Ukraine: Massengrab mit Männern entdeckt

Außerdem gibt es Berichte mit Hinweisen auf ein grauenhaftes Kriegsverbrechen durch die russischen Invasoren. 280 Leichen seien in einem Massengrab in Butscha beigesetzt worden, teilten die Behörden mit. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete davon, dass die Arme und Beine von Menschen aus dem noch offenen Grab heraushingen.

Medienberichten zufolge wurden in Butscha zielgerichtet Männer im wehrfähigen Alter von der russischen Armee umgebracht. "Die russischen Invasoren haben die gesamte männliche Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren in Butscha getötet", schrieb der Journalist Taras Beresowets am Samstag auf Twitter.

Eine nicht explodierte Mine inmitten der Straße. Foto: IMAGO/Mykhaylo Palinchak

Die ukrainische Armee hatte rund um die Hauptstadt eigenen Angaben zufolge etwa 30 Dörfer zurückerobert. Die Behörden sprachen von einem "schnellen Rückzug" der Invasoren, erhoben aber zugleich schwere Vorwürfe gegen sie. So warnte Präsident Wolodymyr Selenskyj, die abziehenden Truppen hätten Minen hinterlassen. "Sie verminen dieses Territorium. Häuser werden vermint, Ausrüstung wird vermint, sogar Leichen", sagt Selenskyj, ohne Beweise dafür vorzulegen.

Das russische Verteidigungsministerium hat sich zu den Bildern bisher nicht geäußert. Die britische Außenministern Liz Truss zeigte sich entsetzt von den Bildern und kündigte an, die Aufklärung durch den Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) mit allen Mitteln unterstützen zu wollen.

Ex-IStGH-Anklägerin fordert Haftbefehl gegen Putin

Am Samstag äußerte sich die frühere Chefanklägerin des IStGH Carla Del Ponte und forderte einen internationalen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Putin ist ein Kriegsverbrecher", sagte Del Ponte der schweizerischen Tageszeitung "Le Temps".

Sie verwies auf russische Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten und die Zerstörung von zivilen Gebäuden. "Das sind alles Kriegsverbrechen, denn es wurde ganz offensichtlich nicht auf militärische Objekte gezielt."

Del Ponte beaufsichtigte in ihrer Amtszeit die IStGH-Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in Ruanda, Syrien und dem früheren Jugoslawien. Der IStGH hatte Anfang März Ermittlungen zur Lage in der Ukraine eingeleitet und auch eigene Teams in die Ukraine entsendet. (APA, red, 3.4.2022)