28 Verstorbene gaben die Ministerien an. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 1.813

Am Sonntag kam es zu einem drastischen Rückgang der Corona-Neuinfektionen. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Am Sonntag haben die Behörden einen rasanten Rückgang der Corona-Neuinfektionen gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden wurden demnach 13.907 Personen positiv auf das Virus getestet. Somit gab es in Österreich bisher 3.887.355 positive Testergebnisse. 28 Menschen verstarben innerhalb der vergangenen 24 Stunden wegen des Virus. Insgesamt verstarben somit bereits 15.985 Personen mit einer Sars-CoV-2 Infektion.

Derzeit befinden sich 3.077 mit dem Corona-Virus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 224 auf Intensivstationen betreut. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 1.813.

Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 330

Kärnten: 1.103

Niederösterreich: 2.974

Oberösterreich: 2.222

Salzburg: 685

Steiermark: 1.461

Tirol: 651

Vorarlberg: 664

Wien: 3.817

(red, 3.4.2022)