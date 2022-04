28 Verstorbene gaben die Ministerien an. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 1.813

Am Sonntag kam es zu einem drastischen Rückgang der Corona-Neuinfektionen. Foto: APA / ROLAND SCHLAGER

Am Sonntag haben die Behörden einen rasanten Rückgang der Corona-Neuinfektionen gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden wurden demnach 13.907 Personen positiva auf das Virus getestet. 28 Menschen verstarben wegen des Virus. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 1.813. Weitere Infos folgen in Kürze.

(red, 3.4.2022)