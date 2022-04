Vor dem pakistanischen Parlament sind ein Plakat des Premiers Khan und patrouillierende Sicherheitskräfte zu sehen. Foto: APA / AFP / AAMIR QURESHI

Islamabad – In Pakistan spitzt sich die Krise zwischen Regierung und Parlament zu. Der stellvertretende Parlamentspräsident stoppte am Sonntag ein Misstrauensvotum gegen Regierungschef Imran Khan. Die geplante Abstimmung verstoße gegen die Verfassung, erklärte er. Khan selbst erklärte im Fernsehen, er habe den Präsidenten um die Auflösung des Parlaments gebeten. Dieser habe sein Gesuch akzeptiert. Informationsminister Farrukh Habib kündigte solche via Twitter innerhalb von 90 Tagen an.

Die Opposition kündigte unterdessen nach Angaben ihres Anführers Bilawal Bhutto Zardari einen Eilantrag beim Verfassungsgericht gegen die Absetzung des Misstrauensvotums an. Zudem werde die Opposition einen Sitzstreik im Parlament beginnen. Der 69-Jährige Khan sieht sich in Pakistan wachsender Kritik wegen der wirtschaftlichen Lage ausgesetzt. Zudem hat sein wichtigster Verbündeter die Regierungskoalition verlassen.

Khan sieht Verschwörung

Die Oppositionsparteien hatten den früheren prominenten Kricketspieler aufgefordert, bereits vor dem am Sonntag geplanten Misstrauensvotum zurückzutreten. Khan hatte zuletzt den USA vorgeworfen, seinen Sturz zu betreiben. Er sprach von einer ausländischen Verschwörung, durch die er entmachtet werden sollte. Nach den Äußerungen kam es zu mehreren anti-amerikanischen Protesten. Die Regierung in Washington hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Politische Beobachter erklärten, Khan sei 2018 mit Unterstützung des in Pakistan sehr mächtigen Militärs zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Später habe er die Gunst der Generäle wegen verschiedener Streitigkeiten verloren. Khan bestreitet, jemals vom Militär gefördert worden zu sein. (APA,3.4.2022)