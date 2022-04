CDU-Spitzenkandidat Hendrik Wüst liegt deutlich vor seinem Kontrahenten aus der SPD, Thomas Kutschaty. Foto: IMAGO / Revierfoto

Berlin – Wenige Wochen vor der Landtagswahl im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen landet die CDU in einer neuen Umfrage wieder vor der SPD. Laut einer am Sonntag vom Sender WDR veröffentlichten Erhebung kommen die Christdemokraten nun auf 31 Prozent (plus drei Punkte im Vergleich zur Jänner-Umfrage). Die Sozialdemokraten legen ebenfalls zu und kommen nun auf 30 Prozent (plus zwei), wie die Befragung von Infratest dimap im Auftrag des Senders ergab.

Die Grünen sacken dagegen auf 15 Prozent ab (minus zwei), die liberale FDP landet nur noch bei acht Prozent (minus zwei) und die rechte AfD bei sieben Prozent (minus eins). Die Linken legen zwar leicht zu auf vier Prozent, würden aber unter der Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag in Düsseldorf liegen.

Wahlen am 15. Mai

Bei der Frage nach einer Präferenz für den Ministerpräsidenten-Posten liegt Amtsinhaber Hendrik Wüst (CDU) mit 40 Prozent deutlich vor dem SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty mit 27 Prozent. Allerdings verlor Wüst drei Prozentpunkte, während Kutschaty um sechs Punkte zulegen konnte.

In Nordrhein-Westfalen wird am 15. Mai ein neuer Landtag gewählt. Eine Woche zuvor findet in Schleswig-Holstein eine Landtagswahl statt. Dort liegt die CDU laut Umfrage mit 36 Prozent vor der SPD mit 20 Prozent. Bei der jüngsten Wahl im Saarland hatte wiederum die SPD die absolute Mehrheit erzielt. (APA, 3.4.2022)