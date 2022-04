Steckte im Koala-Kostüm: Paul Potts. Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Köln – Der Koala kommt von internationaler Bühne: Der britische Opern-Sänger Paul Potts ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Der 51-Jährige, der 2007 in der Castingshow "Britain's Got Talent" gewonnen hatte, erhielt am Samstagabend in Köln die wenigsten Zuschauerstimmen und musste deshalb seine Maske abnehmen. "Sehr, sehr heiß", sagte Potts in gebrochenem Deutsch über sein flauschiges Ganzkörper-Kostüm. Auch sei seine Sicht stark eingeschränkt gewesen.

Das komplette Rateteam hatte zuvor bereits vermutet, dass sich der Brite unter der großen Maske verstecken könnte. Ruth Moschner hatte als weiteren möglichen Promi noch Helge Schneider in den Ring geworfen. Im Gespräch waren außerdem David Hasselhoff und "HIM"-Sänger Ville Valo.

2007 bei "Britain's Got Talent" teilgenommen

Der ehemalige Handyverkäufer Potts hatte 2007 bei der ersten Staffel "Britain's Got Talent" teilgenommen und war zunächst belächelt worden, als er angekündigt hatte, Opern singen zu wollen. Schon nach den ersten Takten der Puccini-Arie "Nessun dorma" feierten ihn jedoch die Zuschauer im Saal und Potts' Auftritt wurde über "Youtube" auf der ganzen Welt angesehen. Der Sänger veröffentlichte später eigene Alben, erreichte in mehreren Ländern die Spitzen der Charts und sang sogar vor der Queen. In diesem Jahr geht er unter anderem in Deutschland auf Tour.

Bei "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, verstecken ihre Identität aber hinter Masken und aufwendigen Kostümen. Nur ihre Stimme und ein paar Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne stehen könnte. Die Stars werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder am Ende gewinnen. (APA, dpa, 3.4.2022)