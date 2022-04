Tingelt meiner Schlagerband durch die DDR-Provinz und träumt von einer großen Karriere: Renate Krößner in "Solo Sunny", Arte, 22.25 Uhr. Foto: ZDF/DEFA-Stiftung

19.40 REPORTAGE

Re: Fremd im eigenen Körper – Hilfe für junge Transmenschen Die Zahl geschlechtsangleichender Operationen steigt in vielen europäischen Ländern seit Jahren teils stark an. Vor allem junge Leute unter 30 Jahren lassen sich operieren. Für viele bringt das eine seelische Erleichterung, andere bereuen diesen Schritt später. Bis 20.10, Arte

20.15 KRIEGSDRAMA

Zeit zu leben und Zeit zu sterben (A Time to Love and a Time to Die, USA 1958, Douglas Sirk) Auf Urlaub von der Front verliebt sich der deutsche Soldat Ernst Gräber (John Gavin) in die Tochter eines Arztes (Lilo Pulver), der wegen seiner Systemkritik ins Konzentrationslager gekommen war. Der große Meister des Filmmelodrams Douglas Sirk inszenierte die intensive Liebesgeschichte nach einem Roman von Erich Maria Remarque. Bis 22.25, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Schokolade Drei Dokus zum Thema Schokolade beleuchten, wie bio und fair die Süßigkeit wirklich ist sowie die Gewinner und Verlierer beim Geschäft damit. Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Über Ukrainerinnen in Österreich – großer Arbeitswille, hohe Hürden. / Vom Coronaleugner zum Putin-Versteher. / Hubert von Goisern im Porträt. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DDR-DRAMA

Solo Sunny (DDR 1980, Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase) Die Sängerin Sunny (Renate Krößner) träumt von einer Karriere als Solokünstlerin. Keine einfache Sache für eine unangepasste junge Frau in der DDR. Der letzte Spielfilm von DDR-Regisseur Konrad Wolf (Der geteilte Himmel) entstand in der Zusammenarbeit mit dem für seine Beobachtungsgabe gerühmten Drehbuchautor Wolfgang Kohlhaase. Bis 0.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Zukunftsperspektiven Es geht um russisches Geld im Klassikbetrieb, die Salzburger Osterfestspiele ohne festes Residenzorchester und die Filmemacherin Kurdwin Ayub. Um 23.15 Uhr ist die Doku George Orwell, Aldous Huxley – 1984 oder Schöne neue Welt zu sehen. Bis 0.00, ORF 2