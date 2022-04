Caroline Frier, Ben Münchow und und Cristina do Rego (von links) in "Saubere Sache". Foto: WDR/Coin GmbH/Tom Trambow

Es muss nicht immer Netflix, Amazon Prime und Co sein. Auch die Mediatheken der klassischen TV-Sender bieten mitunter spannende und vergnügliche Streamingserien. Wie etwa die achtteilige Comedyserie Saubere Sache, zu sehen seit kurzem in der ARD-Mediathek.

In nur knapp zehnminütigen Folgen treffen einander die Endzwanziger Paula (Cristina do Rego) und Juri (Ben Münchow) regelmäßig in einem Waschsalon und tauschen sich dort inmitten rotierender Waschtrommeln über Gott und die Welt aus. Hier geht es im Kleinen um große Themen wie Familienkonstellationen, Alltagsrassismus, Umgang mit Social Media, Lüge und Wahrheit und natürlich um Beziehungen und Liebe. Selten sind die beiden einer Meinung. Trotzdem – oder gerade deshalb – können sie nicht voneinander lassen. Das Zusammenspiel zwischen do Rego und Münchow funktioniert, die Dialoge sind (meist) authentisch, lustig, gescheit. Kurzweilige Serienunterhaltung für zwischendurch. (Astrid Ebenführer, 4.4.2022)