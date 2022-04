Viktor Orbán: "Es ist ein riesiger Sieg, so riesig, dass man ihn sogar vom Mond sehen kann, aber aus Brüssel auf jeden Fall."

Bei den Parlamentswahlen in Ungarn hat sich am Sonntagabend ein Wahltriumph für die rechtsnationale Regierungspartei Fidesz mit erneuter Zwei-Drittel-Mehrheit abgezeichnet. Nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen dürfte die Partei von Premier Viktor Orbán 135 Plätze im 199-köpfigen Parlament erhalten. Die oppositionelle Sechs-Parteien-Allianz "Egységben Magyarországért" (In Einheit für Ungarn) erhielt demnach nur 56 Sitze.

"Es ist ein riesiger Sieg, so riesig, dass man ihn sogar vom Mond sehen kann, aber aus Brüssel auf jeden Fall", sagte Orbán in seiner Siegesrede in Budapest vor Fidesz-Anhängern. "Wir haben die Unabhängigkeit und Freiheit Ungarns und seinen Frieden und seine Sicherheit beschützt", betonte der Regierungschef.

Die Opposition, die erstmals geschlossen gegen Orbán angetreten war, zeigte sich schwer enttäuscht. "Wir erkennen Fidesz' Sieg an", stellte Péter Márki-Zay, der Spitzenkandidat des Oppositionsbündnisses, am Wahlabend vor Anhängern klar. "Wir wussten im Vorhinein, dass das ein sehr ungleicher Kampf sein würde", so der Oppositionsführer. "Wir bestreiten allerdings, dass diese Wahl demokratisch und frei gewesen wäre. Fidesz hat nur aufgrund dieses (Wahl-)Systems gesiegt", beklagte er.

Überraschenderweise konnte die rechtsextreme Bewegung "Mi Hazánk" (Unsere Heimat) die Fünf-Prozent-Hürde überspringen und dürfte mit sieben Mandaten ins Parlament einziehen.

Zuvor war ein Wahlsieg von Fidesz ohne erneute Zwei-Drittel-Mehrheit erwartet worden. Das ging sowohl aus einer knapp vor der Wahl durchgeführten Umfrage des Institutes Medián hervor, als auch aus den Einschätzungen des Wahlforschers Ágoston Sámuel Mráz vom regierungsnahen Institut Nézöpont gegenüber dem Nachrichtenportal "Telex" am Wahltag. Die Medián-Umfrage hatte 121 Parlamentssitze für Fidesz und 77 für das Oppositionsbündnis prognostiziert.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörde um 18.30 Uhr bei 67,8 Prozent und damit knapp hinter den Werten von vor vier Jahren. Insgesamt dürfte es die dritthöchste Beteiligung seit 1990 werden, nach 2002 (70,53 Prozent) und 2018 (70,22 Prozent).

Demokratie ausgehöhlt

Rund 8,2 Millionen Ungarn waren am Sonntag dazu aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Das Votum entscheidet darüber, ob der Rechtspopulist Orbán ein viertes Regierungsmandat in Folge erhalten soll. Folglich hängt vom Ausgang der Wahl ab, ob er die 2014 proklamierte "illiberale Demokratie" weiter ausbauen kann.

In den zwölf Jahren seiner zweiten Amtszeit – er war bereits von 1998 bis 2002 Regierungschef – hat Orbán die Demokratie ausgehöhlt, die Medienfreiheit eingeschränkt, die Justiz ihrer Unabhängigkeit beraubt, permanente Konflikte mit der EU provoziert und ein freundschaftliches Verhältnis zum autokratisch regierten, kriegführenden Russland etabliert.

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörde (NVI) um 18.30 Uhr bei 67,8 Prozent und damit knapp hinter den Werten von vor vier Jahren. Insgesamt dürfte es die dritthöchste Beteiligung seit 1990 werden, nach 2002 (70,53 Prozent) und 2018 (70,22 Prozent).



Geeint gegen Orbán

Die Opposition tritt erstmals seit Orbáns Machtantritt 2010 gemeinsam an. Das heißt, dass die Wählerinnen und Wähler für eine gemeinsame Liste und gemeinsame Kandidaten in den jeweiligen Direktwahlkreisen stimmen können. Die Direktkandidaten waren im vergangenen Herbst in selbstorganisierten Vorwahlen ermittelt worden.

Das gilt auch für den Spitzenkandidaten der Allianz, den 49-jährigen Marketing-Fachmann Péter Márki-Zay. Der parteilose Konservative ist seit 2018 Bürgermeister der südostungarischen Kleinstadt Hódmezővásárhely, die vor seiner Zeit eine Fidesz-Hochburg gewesen war. Márki-Zay ist Vater von sieben Kindern und bekennender Katholik mit toleranten gesellschaftspolitischen Auffassungen.

Um eine Mehrheit der Parlamentsmandate zu erringen, müsste die Opposition deutlich mehr Stimmen auf sich vereinen als die Fidesz-Partei. Orbán hat nämlich die Wahlgesetze mehrfach ändern lassen, um die Regierungspartei zu bevorteilen.

106 von 199 Mandaten gehen an Direktkandidaten – und die Wahlkreise sind so zugeschnitten, dass sich die Opposition schwerer damit tut, in Städten mit ländlichem Umland diese Mandate zu gewinnen. Zusätzliche Parlamentssitze winken Fidesz außerdem durch Stimmen aus den Nachbarländern – ethnische Ungarn ohne Wohnsitz in Ungarn haben nämlich auch ein Wahlrecht und bedanken sich dafür mit Stimmen für Fidesz.

Wahlbetrug befürchtet

Wahlbeobachter befürchteten außerdem Wahlbetrug wie etwa Stimmkauf. Lokale Fidesz-Potentaten auf dem Land haben oft weite Bevölkerungsteile in der Hand, etwa bei der Vergabe von Jobs. Die Befürchtungen werden auch dadurch genährt, dass die Orbán-Regierung in den letzten Monaten die Anmeldung von Scheinadressen und das Abfotografieren des Stimmzettels in der Wahlkabine legalisierte. Aber auch die Indienststellung staatlicher Ressourcen für den Fidesz-Wahlkampf könnte als Betrug gewertet werden.

Überschattet wird die Wahl durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine – und die Nähe Orbáns zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Nur halbherzig trug Orbán die EU-Beschlüsse zur Verurteilung Moskaus und zur Bewaffnung der Ukraine mit. Im eigenen Land beteuerte er den ganzen Wahlkampf hindurch, dass nur er "Ungarn aus dem Krieg heraushalten" könne.

Kein Fan der Ukraine

Aus seiner Distanz zum geschlossenen Standpunkt des Westens und seiner Geringschätzung für die angegriffene Ukraine macht er kein Hehl. "An der Diskussion darüber, aus wie vielen Staaten, aus wie vielen Nationen das große slawische Meer östlich von uns besteht, haben wir uns nie beteiligt", schwadronierte er in einem seiner letzten Fernsehinterviews vor der Wahl.

Auf der Abschlusskundgebung der Opposition am Samstag in Budapest warf Márki-Zay dem Regierungschef "Landesverrat" vor. "Wir alle schämen uns für Viktor Orbán", sagte er. "Doch jetzt waschen wir diese Schande von uns ab." (Gregor Mayer aus Budapest, red, 3.4.2022)