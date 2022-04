Bei den Parlamentswahlen in Serbien traten am Sonntag erstmals wieder progressive Parteien an. Die Fortschrittspartei von Präsident und Parteichef Aleksandar Vučić wird das Land allerdings weiter dominieren

Staatschef Aleksandar Vučić ist omnipräsent. In Serbien kontrollieren er und seine Partei SNS den Staat. Nur in Belgrad haben die Oppositionsparteien gemeinsam eine Chance. Foto: IMAGO/Predrag Milosavljevic

Als Aleksandar Vučić kürzlich mit seinem Gesinnungsgenossen, dem antiliberalen ungarischen Premier Viktor Orbán einen Teil der Schnellstrecke der Eisenbahn zwischen Budapest und Belgrad eröffnete, winkte er in Gutsherrenmanier aus dem Fenster des Zugs und lächelte väterlich. Er winkte weiter, auch nachdem jeder gut erkennen konnte, dass da niemand zurückwinkte. Die Aufnahmen illustrieren beispielhaft das Regierungssystem: Die Bürgerinnen und Bürger spielen keine Rolle, was zählt, sind Partei und Inszenierung.

Tatsächlich ist die Macht der Fortschrittspartei von Vučić mittlerweile größer, als es die der Kommunistischen Partei unter Tito in Serbien jemals war. Vučić lag deshalb allen Umfragen zufolge am Sonntag bei den Präsidentschaftswahlen vorn und kündigte an, dass jedes Ergebnis unter 60 Prozent für ihn eine Enttäuschung sein würde.

Die Fortschrittspartei wird den Prognosen zufolge am Sonntag auch bei den Parlaments- und Lokalwahlen in Belgrad einen Sieg davontragen. Das hat vor allem damit zu tun, dass in Serbien die Wahlen nicht an der Urne entschieden werden, sondern im Vorfeld durch die Parteimaschine, wie Raša Nedeljkov von der Wahlbeobachtungsorganisation CRTA erklärt. Vučić taucht täglich im Durchschnitt eine halbe Stunde live auf dem Bildschirm auf.

Negativ gegenüber EU

Über die Opposition wird im wichtigsten Medium Fernsehen nur am Rande und dann auch oft nur negativ berichtet. Selbst die Institutionen sind von der Fortschrittspartei so unterlaufen, dass von einer unvoreingenommenen Wahl keine Rede sein kann. Regulierungsbehörden und die öffentliche Verwaltung stehen im Dienst der Regierungspropaganda. Angehörige bitterarmer Minderheiten wie der Roma werden – mit Minigeldschenken oder auch mit Drohungen– gedrängt, die Fortschrittspartei zu wählen. "Vor allem aber werden den Wählern Jobs versprochen. Es gibt in Serbien leider keinen von der Partei unabhängigen Arbeitsmarkt für Lehrer, Ärzte oder Journalisten", sagt Nedeljkov zum STANDARD.

Spannend wird, ob die progressive Opposition – die Partei für Freiheit und Gerechtigkeit und die grünen Wir müssen! – das Parlament in Belgrad wieder zu einem Ort einer echten Debatte machen kann. "Es geht darum, klarzustellen, warum es besser ist, in einer Demokratie als in einer Autokratie zu leben", meint Nedeljkov.

Zentral ist dabei zurzeit die geopolitische Ausrichtung Serbiens, die sich angesichts des Ukraine-Kriegs neu stellt. Laut den Analysen von CRTA werden die USA und die EU in den Medien meist "negativ dargestellt, Russland und China meist positiv", eine Vorreiterrolle nimmt dabei – angesichts der Auswertung seiner Zitate – Vučić selbst ein. Dies spiegelt sich auch in den Boulevardmedien wider, in denen praktisch eins zu eins die Desinformationskampagnen des Kreml wiedergegeben werden.

Grenzen nie anerkannt

Serbien warte noch immer auf den geeigneten Augenblick, die Vorhaben aus den 1990er-Jahren in der Region umzusetzen, meint die Chefin des Helsinki-Komitees für Menschenrechte in Belgrad, Sonja Biserko. "So wie Russland nach dem Ende der Sowjetunion hat Serbien nie die neuen Grenzen nach dem Zerfall Jugoslawiens anerkannt, und leider hat der Westen dem Konzept der ‚Serbischen Welt‘ sowie dem Konzept der ‚Russischen Welt‘ viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet", kritisiert sie.

Im jetzigen Konzept der "Serbischen Welt" werden Grenzziehungen nach ethnischen Kriterien, also die Schaffung eines Großserbien, gefordert. Das offizielle außenpolitische Viersäulenmodell der Regierung in Belgrad erinnert an die Schaukelpolitik von Tito: gute Beziehungen zur EU, den Vereinigten Staaten, Russland und China. Tatsächlich hat man sich wirtschaftlich unter Vučić aber vermehrt an China gebunden, für Aufrüstung und Energiesicherheit sorgt der Kreml.

Allerdings hat die kroatische Pipelinegesellschaft Janaf nun wegen der EU-Sanktionen gegen Russland angekündigt, die Öllieferungen nach Serbien zu stoppen, weil der dortige Ölkonzern NIS mehrheitlich der Gazprom Neft gehört. Der Energieexperte Aleksandar Kovačević sieht darin die Chance, dass der serbische Markt wettbewerbsfähiger wird und andere Akteure eintreten könnten. (Adelheid Wölfl aus Belgrad, 3.4.2022)