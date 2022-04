In dieser Galerie: 5 Bilder Die entscheidende Szene im Finish, als Junuzovic den Ball zum Sieg ins Tor bugsierte. Foto: APA/KRUGFOTO Kam, traf und jubelte: Zlatko Junuzovic. Foto: APA/KRUGFOTO Sucic hatte die Bullen voran gebracht. Foto: APA/KRUGFOTO Rapid hatte nach dem Ausgleich durch Druijf wieder Hoffnung getankt. Foto: APA/KRUGFOTO Letztlich ziemlich geknickte Rapidler (Christoph Knasmüllner und Thorsten Schick). Foto: APA/KRUGFOTO

Salzburg – Österreichs beste Fußballmannschaft heißt, Überraschung, Red Bull Salzburg. Das war vor dem Wochenende so, das ist nach dem Wochenende so. Als jüngster Beleg dient ein von Zlatko Junuzovic in der Nachspielzeit geretteter 2:1-Heimsieg des Serienmeisters gegen Rapid.

Die Hütteldorfer versuchten sich von Beginn an in Ebenbürtigkeit, das gelang nur kurz. Junior Adamu köpfelte in der 13. Minute noch vom Elferpunkt vorbei, Luka Sučić machte es besser. Der 19-Jährige versenkte den Ball mit herrlicher Schusstechnik aus gut 20 Metern im langen Eck (17.). Dazwischen hatte Mo Camara für ein heftiges Foul an Ferdy Druijf Dunkelgelb gesehen.

Minute 23: Capaldo flankt butterweich, Noah Okafor köpfelt aus wenigen Metern, Rapid-Goalie Niklas Hedl hält im Vollsprint. Salzburg dominierte, bestach durch Ballsicherheit und Bissigkeit. Okafor überspielte Emanuel Aiwu und wollte mit dem Außenrist zaubern, das ging daneben (33.). Keine 60 Sekunden später assistierte der Schweizer Adamu, Hedl riss die Hände bei dessen unplatziertem Schuss hoch und rettete sein Nasenbein.

Fruchtlose Dominanz

Rapids Entlastungsangriffchen waren mäßig erwähnenswert, das gepflegte Rausspielen von hinten gelang nur selten. Dass es mit 1:0 in die Pause ging, war in erster Linie fehlender Salzburger Konsequenz und zahnlosen Standardsituationen zuzuschreiben.

Aus dem nichtigsten Nichts gelang Rapid der Ausgleich: Mit Glück kam der Ball am Sechzehner von Christoph Knasmüllner zu Druijf, der traf zum 1:1 (52.). Capaldo rasierte zehn Meter vor dem Tor den Ball (56.), Okafor scheiterte aus guter Position (59.), Sučićs Schuss wurde zum Stanglpass (61.). Unverhofft erstarkte Rapid: Andreas Ulmer beendete einen Konter (63.), Bernhard Zimmermann ließ einen verunglückten Köhn-Abschlag ungestraft.

Es war eine sehenswerte Partie. Druijf blockte Capaldos Schuss, Aiwu grätschte eine Hereingabe knapp am eigenen Tor vorbei (74.). Rapid schien mit gutem Stellungsspiel den Punkt zu holen, ehe Junuzovic zuschlug. Der eingewechselte Routinier staubte nach einem Adeyemi-Querpass ab (94.). (schau, 3.4.2022)

Fußball-Bundesliga (25. Runde) – Meistergruppe (3. Runde):

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 2:1 (1:0). Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 15.217 Zuschauer, SR Harkam.

Tore:

1:0 (17.) Sucic

1:1 (52.) Druijf

2:1 (94.) Junuzovic

Salzburg: Köhn – Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer – Capaldo, Camara (76. Kjaergaard), Sucic (85. Junuzovic), N. Seiwald – Adamu (62. Sesko), Okafor (62. Adeyemi)

Rapid: N. Hedl – Schick, Aiwu, K. Wimmer, Moormann – Grahovac, R. Ljubicic – Petrovic (46. Knasmüllner), Druijf, Grüll – Zimmermann (69. Auer)

Gelbe Karten: Camara, Capaldo, Sesko, Kristensen, Adeyemi bzw. K. Wimmer, Grüll