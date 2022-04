20-jährige Polin gewann auch in Miami und ist nach "Sunshine Double" und drei Titeln en suite neue Nummer eins

Iga Świątek ist die neue Königin der Tenniswelt. Foto: EPA/ERIK S. LESSER

Miami – Iga Świątek hätte sich keinen passenderen Ort für ihre Krönung aussuchen können. Mit ihrem 6:4, 6:0-Finalsieg gegen Naomi Osaka in Miami gelang der 20-Jährigen als erst vierter Spielerin das "Sunshine Double" von Indian Wells und Miami. Gespielt wurde im Hard Rock Stadium, wo auch das NFL-Team der Miami Dolphins beheimatet ist.

Rock hört Świątek nicht nur gern vor ihren Matches, sie verkörpert den Stil auch auf dem Tennisplatz. Die French-Open-Siegerin 2020 gewinnt mit aggressivem Spiel und wuchtigen Grundschlägen – und streut immer wieder raffinierte Varianten ein, quasi ihre Spielart des Gitarrensolos.

Dass Świątek ab heute Nummer eins der Weltrangliste ist, war eine Konsequenz von Ashleigh Bartys Rücktritt – doch in Miami unterstrich die Polin ihren Anspruch auf den Tennisthron eindrucksvoll. Fast 1700 Punkte Vorsprung auf die neue Zweite, Barbora Krejčíková, sind kein Zufall.

"Ich bin wirklich zufrieden, erfüllt und auch stolz auf mich", sagte Świątek. Auf Hartplatz hat sie nun 17 Spiele in Folge gewonnen. "Ich muss das jetzt feiern, weil ich weiß nicht, wie lange ich diese Serie aufrechterhalten kann." Wie jede gute Rockband gönnt sich die neue Nummer eins nun eine Pause, das Turnier in Charleston lässt sie wegen einer "harmlosen Armverletzung nach dem Marathon von drei Finali" aus.

Für die Zukunft sieht sich Świątek gerüstet, aus ihrem derzeitigen Lauf ziehe sie Selbstvertrauen. "Ich habe viel über mich gelernt. Ich muss mich bei den Punkten nicht immer hundertprozentig fühlen, um gegen großartige Spielerinnen zu gewinnen." Nachsatz: "Ich kann jetzt ein bisschen mehr auf mich vertrauen."

Osaka entspannt

Die unterlegene Osaka hatte in der Vergangenheit ihre mentalen Probleme öffentlich gemacht, nun geht sie nach Eigenaussage etwas "cooler" mit Niederlagen wie jene in Miami um. "Man muss es aus einer gewissen Perspektive betrachten. Man weiß ja, welchen Lauf Iga derzeit hat", sagte Osaka. Sie fokussiert sich nun auf die Sandplatzsaison und will dafür Rafael Nadals Bewegungsabläufe studieren. (red, APA, 4.4.2022)