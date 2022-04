Wien – Unfassbare Szenen haben sich am Sonntagnachmittag bei einem Fußballspiel in Wien-Favoriten abgespielt: Ein Zuschauer soll einen Spieler mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben, der 28-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde bewusstlos in ein Spital gebracht, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung am Montag.

Wie es gegen 16.30 Uhr zu dem Gewaltausbruch gekommen ist, war vorerst unklar. Schauplatz war ein Match in einer unteren Klasse zwischen GS United und dem SV Penzing auf dem Fußballplatz in der Heubergstättenstraße 1. Der Spieler wurde von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und vom Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Spital geflogen, so Huber. (APA, 4.4.2022)