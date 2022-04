Eine Menge Antigen-Tests. Foto: imago images/photothek

Am Montag wurden von Gesundheits- und Innenministerium 12.305 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit auf 1.702. Am vergangenen Montag waren es noch 22.201 neue Fälle.

17 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie in Österreich 16.002 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben und 3.607.702 genesen.

Am Montag wurden 171.959 PCR-Tests gemeldet, das liegt deutlich unter dem Wochenschnitt von 341.329. Vor einer Woche wurden noch rund 207.000 Tests durchgeführt.

Derzeit befinden sich 2.990 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung – um 87 weniger als am Vortag. Davon werden 226 auf Intensivstationen betreut. Weitere Kennzahlen zur Pandemie finden Sie hier. (APA, 4.4.2022)

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung: