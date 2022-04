Ostern am Meer? Foto: FTiare Getty Images/iStockphoto

Wer sich an die Osterferien der vergangenen zwei Jahre erinnert, weiß, dass diese von Lockdowns beziehungsweise Teil-Lockdowns überschattet waren. Der Begriff "Osterruhe" wird vor allem Menschen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland noch geläufig sein – denn ab Gründonnerstag (letzten Jahres) galten im Osten des Landes Ausgangsbeschränkungen. Auf Urlaub ins Ausland zu fahren war demnach für viele Menschen nicht möglich; generell waren die Reisebestimmungen zu dieser Zeit in vielen Ländern alles andere als einladend. "franz fröhlich" nahm es gelassen:

Anders sieht die Situation heute aus, also ein Jahr später. Viele haben in der Karwoche Reisen oder Kurzurlaube geplant. Ob innerhalb Österreichs, in eines der Nachbarländer oder weiter in die Ferne – dem Wegfahren steht grundsätzlich nichts im Weg. Dennoch gilt zu beachten, wie die Covid-Verordnungen in den jeweiligen Ländern sind.

Welche Pläne haben Sie für die Osterwoche?

Verreisen Sie oder bleiben Sie lieber zu Hause? Haben Sie schon einen Urlaub gebucht? Wohin soll es gehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 5.4.2022)