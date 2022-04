"Brückenbauer"

1.146 Postings

Nehammers "Risiko-Mission" nach Moskau: Österreichs Kanzler trifft Wladimir Putin

Am Montagnachmittag will Bundeskanzler Karl Nehammer als erster EU-Regierungschef seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs mit dem russischen Präsidenten in Moskau sprechen