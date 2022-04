Haben Sie die Peppers schon einmal live erlebt? Foto: ALFREDO ESTRELLA AFP

Es sind gleich zwei gute Nachrichten, die die Fanherzen vergangene Woche höher schlagen ließen: Sechs Jahre nach "The Getaway" erschien mit "Unlimited Love" das zwölfte Album der US-amerikanischen Funk- und Alternative-Rockband Red Hot Chili Peppers, gleichzeitig ist es das erste Studioalbum seit 2006, auf dem auch Gitarrist John Frusciante wieder zu hören ist. Gemeinsam mit Anthony Kiedis, Flea und Chad Smith, produziert von Rick Rubin, erinnert das an frühere Zeiten und erfreut viele Peppers-Fans, wie "Mostly Harmless" bestätigen kann:

Auch musikalisch knüpft die Band auf dem neuen Album an alte Erfolge an: "Unlimited Love klingt nicht peinlich nostalgisch, es klingt einfach so, als wäre es wirklich 2000 erschienen, was ja nichts Schlechtes ist. Im Gegenteil: Hier liegt eher ein Fall von Fortschritt durch Rückschritt vor. Besinnung aufs Wesentliche, solide Handarbeit", schreibt Amira Ben Saoud in der STANDARD-Kritik. Die Veröffentlichung des neuen Albums weckt bei so manchen auch Erinnerungen an frühere Zeiten:

Welche sind Ihre liebsten RHCP-Songs und -Alben?

Was zeichnet diese aus? Welche mögen Sie hingegen weniger? Wie finden Sie das neue Album? Und haben Sie die Band einmal live gesehen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 7.4.2022)