PRO von Vanja Nikolic

Die Haut durchstechen und mit Schmuck behängen, Bauchfett in den Hintern pumpen, fremde Substanzen ins Gesicht injizieren, Augenbrauen abrasieren, nur um sie wieder aufzumalen. Wenn man sich anschaut, was Menschen mit ihrem Körper alles anstellen, um Schönheitsidealen zu entsprechen, scheint das Aufkleben falscher Wimpern harmlos. Vor allem, wenn man sich in die Geschichte der Wimpernmode einliest.

Von Verführung wollte die Kirche im Mittelalter nichts wissen, und so mussten Frauen ihr Haar verstecken – inklusive Wimpern, die aus Gründen der Ehrfurcht gezupft wurden. Noch gruseliger wurde es, als volle Wimpern wieder en vouge waren. Im 18. Jahrhundert ließen sich Frauen Haare durch das Augenlid nähen. Gegen den Schmerz gab’s Kokain.

Egal wie man seinen Körper schmücken und modifizieren möchte, wenn uns die letzten zwei Jahre etwas gelehrt haben, dann ist es: Die Zeit vergeht wie im Flug. Mach einfach. (Vanja Nikolic, RONDO, 10.4.2022)