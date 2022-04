Michael Hausenblas fragt Nadja Saxer, was es mit dem Anhänger an ihrer Halskette auf sich hat.

Nadja Saxers bestes Stück ist ihre Ketter mit Anhänger. Foto: Nathan Murrell

"Der Anhänger an meiner Kette ist ein sogenannter 45-rpm-Adapter. Den braucht man, um Vinyl-Singles abspielen zu können. Diese haben ein größeres Loch in der Mitte als LPs. Der Adapter wird darin eingesetzt, damit die Platte auf dem dünnen Achsenstift hält. Tarik ‚TC‘ Collins, ein DJ und Tänzer aus Brooklyn, hat mir die Kette geschenkt. Ich kenne ihn seit den 90ern, als ich ihn für eine Veranstaltung nach Wien eingeladen hatte.

Vor vier Jahren trafen wir uns wieder, als ich für ein Clubtanzprogramm auf Recherchereise in New York war. Auf einem Underground-Event verkaufte er diese handgemachten Ketten. Viele Menschen erkennen nicht, worum es sich bei meinem Anhänger handelt. Somit fungiert die Kette auch als Erkennungszeichen der DJ- und Club-Community. Sie ist aber vor allem eine Hommage an die Zeit, in der noch analog mit Platten aufgelegt wurde. Heute tragen manche DJs ihren USB-Stick als Anhänger an einer Halskette." (Michael Hausenblas, RONDO, 13.4.2022)