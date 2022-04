Foto: Hersteller

Das Ende der Fastenzeit steht zwar kurz bevor – nachdem es aber nicht immer einen Grund zum Trinken von Alkohol braucht, braucht es auch keinen, darauf zu verzichten. Warum also nicht einfach mal verrückt sein und sich mit alkoholfreiem Aperitif in die Sonne setzen?

Hier vergisst man ganz schnell, dass es sich hier nicht um Alkohol handelt. Foto: Hersteller

Mittlerweile gibt es auch erfreulich köstliche Alternativen zu alkoholischen Bitters. Die Berliner Apothekerin Christina Jagla ist bekannt für ihre hervorragenden Kräuterelixiere. Mit dem San Aperitivo stellt die erfahrene Pharmazeutin ihre Erfahrung und ihre Handwerkskunst unter Beweis.

Das süß-saure Aroma der Hibiskusblüte sucht sich schnell seinen Weg in die Nase. Pur erinnert der alkoholfreie Bitter an Früchtetee. Am Gaumen wirkt er aber komplexer und wird von Vanillenoten, leichtem Rauch und Minze begleitet. Als Spritz-Variante zeigt er, was in ihm steckt. Dazu mixt man 3 cl trockenes Tonic mit der dreifachen Menge an Bitter und drückt den Saft einer halben Limette in ein Highball-Glas. Mit ausreichend Eis im Glas und der nötigen Portion Sonne im Gesicht vergisst man ganz schnell, dass es sich hier nicht um Alkohol handelt – auch wenn das eigentlich gar nicht notwendig ist. (Alex Stranig, 13.4.2022)