Ein "Frühlingsbote von Fernost" Foto: Berger Feinste Confiserie

Schön langsam sollte der Osterhase wissen, was er neben Ostereiern so an Süßigkeiten verstecken wird. Einen "Frühlingsboten von Fernost" bietet die Confiserie Berger aus dem Salzburger Lofer in ihrem umfangreichen Ostersortiment an. Feine Vollmilchschokolade umhüllt eine Pistazienganache – und das alles in Bioqualität. Eine Schoko, die der Hase auch jenen bringen darf, die nicht (mehr) an seine Existenz glauben. (Petra Eder, 8.4.2022)