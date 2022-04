Viele Menschen in Indien haben Samstagabend leuchtende Streiflichter am Himmel gesehen und vielfach auch aufgenommen. Vor allem in den Bundesstaaten Maharashtra und Madhya Pradesh seien solche Fotos und Videos in sozialen Netzwerken veröffentlicht worden, berichteten indische Medien am Sonntag.

Langer Marsch 3B

Dem Astronomen Jonathan McDowell vom Center for Astrophysics in Harvard zufolge handelte es sich höchstwahrscheinlich um die verglühende dritte Stufe einer chinesischen Rakete vom Typ Langer Marsch 3B mit der Seriennummer Y77, die Februar 2021 gestartet wurde. Berichte über einen möglichen Einschlag von Raketenresten gab es zunächst nicht.

Video: Eine Raketenstufe verglüht über Indien. Hindustan Times

Sorge vor Trümmerregen

Im Mai 2020 waren nach dem ersten Flug einer chinesischen Rakete vom Typ Langer Marsch 5B Trümmer in der westafrikanischen Elfenbeinküste niedergegangen und hatten in Dörfern mehrere Häuser beschädigt. Auch im Jahr darauf fiel wieder eine ausgebrannte Stufe einer solchen Rakete Richtung Erde und löste Sorgen vor einem Trümmerregen aus. Die Überreste stürzten letztlich in den Indischen Ozean.

In Indien sagte ein Augenzeuge der örtlichen Nachrichtenagentur ANI, dass das Phänomen am Samstag rund zwei Minuten zu sehen gewesen sei, ein weiterer beschrieb mehrere einzelne Leuchtspuren nebeneinander. (APA, red, 4.4.2022)