Mit einem neuen Journalistenpreis sollen "exzellente journalistische Arbeiten in Anlehnung an das publizistische Wirken von Prof. Paul Lendvai" gewürdigt werden. Foto: Heribert Corn

Krems – Die Universität für Weiterbildung Krems und das Europa-Forum Wachau haben erstmals den Prof.-Paul-Lendvai-Preis vergeben: Christoph Zotter von der Tageszeitung "Die Presse" wurde für seinen Artikel "Kreml hat immer noch imperiale Ambitionen" aus dem Juni 2021 ausgezeichnet. Zotter interviewt darin die litauische Premierministerin Ingrida Šimonytė und spricht mit ihr unter anderem über Nord Stream 2, China, Menschenrechte und die Pandemie.

Mit dem Preis sollen "exzellente journalistische Arbeiten in Anlehnung an das publizistische Wirken von Prof. Paul Lendvai" gewürdigt werden. Der mit 3.000 Euro dotierte Preis richtet sich an (angehende) Journalistinnen und Journalisten aller EU-Länder, die im Rahmen ihres Studiums an einer österreichischen Hochschule oder im Zuge ihrer Tätigkeit bei einem in Österreich ansässigen Medium journalistische Beiträge in Deutsch oder Englisch gestaltet haben. Bei den Beiträgen sind alle Formate in Print, Radio, Fernsehen und Internet zulässig, für die Einreichung besteht keine Altersbeschränkung. (red, 4.4.2022)