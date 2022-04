Karl Nehammer sieht sich mit einer unangenehmen Anfrage der SPÖ über den Umgang seiner Familie mit Personenschutz konfrontiert Foto: APA/Schlager

Wien – Nachdem zwei Personenschützer der Kanzlerfamilie betrunken einen Autounfall mit Sachschaden verursacht haben, läuft der Flurfunk innerhalb der Polizei auf voller Lautstärke. Das Innenministerium betonte offiziell, dass weder Kanzler Karl Nehammer noch seine Ehefrau Katharina Nehammer mit ihren Personenschützern getrunken hätten. Diese seien "nach Dienstschluss" zu Fuß in ein Lokal nahe der Nehammer’schen Wohnung gegangen und hätten dann beim Ausparken des Dienstwagens andere Autos touchiert.

In einem anonymen Brief, den angeblich ein Mitarbeiter der Polizeieinheit Cobra verfasst hat, werden nun neue Vorwürfe gegen die Nehammers laut. So sollen beispielsweise Personenschützer als Babysitter eingesetzt worden sein und Botendienste erledigt haben. Auch die Darstellung der Ereignisse rund um den Unfall wird angezweifelt. Das hat die SPÖ nun zum Anlass genommen, eine parlamentarische Anfrage zu stellen, in der sie den anonymen Brief in ganzer Länge zitiert. Im Bundeskanzleramt kommt das gar nicht gut an. Der Vorfall wird geprüft. (red, 4.4.2022)