Noch dieses Jahr soll es so weit sein. Foto: Screenshot / Return to Monkey Island

Als Ron Gilbert am 1. April mitteilte, ein weiteres "Monkey Island"-Videospiel zu produzieren, sorgte er für Verwirrung unter Fans. Handelt es sich um einen Witz – oder meint er es ernst, fragten sich viele. Immerhin bezeichnete Gilbert Aprilscherze im selben Zug als "dumme Tradition". Ein am Montag veröffentlichter Trailer zeigt, dass er seine Ankündigung todernst meinte. Noch 2022 soll ein neuer Serienteil mit dem Titel "Return to Monkey Island" erscheinen.

Viel mehr Informationen enthält der Trailer bisher nicht. Allerdings dürfte die Entwicklung bereits relativ weit fortgeschritten sein. Auf Twitter postete Gilbert einen Link zum Youtube-Video mit dem Hinweis, dass er "in den letzten zwei Jahren in aller Heimlichkeit" an dem Spiel gearbeitet habe. Für die Entwicklung kooperiert er mit Lucasfilm Games und dem US-amerikanischen Publisher Devolver Digital.

DevolverDigital

Reboot

Der fünfte und damals eigentlich letzte Teil der "Monkey Island"-Serie erschien bereits 2009, damals entwickelt von Telltale Games, die vor allem für ihre episodisch aufgebauten Spiele wie "The Walking Dead" und "The Wolf Among Us" bekannt sind. Gilbert war nicht mehr an der Entwicklung beteiligt.

In der Zwischenzeit arbeitete Gilbert hingegen am erfolgreichen Point-and-Click-Adventure "Thimbleweed Park", das nach Erscheinen im Jahr 2017 durch die Bank positive Reviews erhielt. Das Spiel hat eine Umsetzung für alle denkbaren Plattformen erhalten. Finanziert wurde es über Crowdfunding. (red, 4.4.2022)