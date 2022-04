Deutschlands Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte eine radikale Änderung bei den Quarantäneregeln an. Foto: EPA / FILIP SINGER

Berlin – In Deutschland wird ab dem 1. Mai nach Angaben von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nur noch eine verkürzte und freiwillige Isolation von Corona-Infizierten gelten. Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich nur noch fünf Tage absondern – und dies nicht auf Anordnung der Gesundheitsämter, sondern auf "dringende Empfehlung". Nur die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in Alten- und Pflegeeinrichtungen müssen bei einer Corona-Infektion künftig mindestens fünf Tage in Isolation. (Reuters, 4.4.2022)