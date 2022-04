Justin Bieber stapfte in Gummischuhen zu den Grammys, Musiker Questlove betritt in ihnen schon länger den roten Teppich. Über den Höhenflug des einstigen Outdoorschuhs

Lange führten sie ein Schattendasein. Meist standen sie in Kellern herum, an ihrer Sohle klebte dunkle Erde. In Crocs schlüpfte man, wenn Gartenarbeit anstand. Die Schuhe galten als schiaches Pendant zu Birkenstock-Schlapfen, ihre Anwesenheit tat man mit einem entschuldigenden "Die sind halt einfach praktisch" ab.

Seit ein paar Jahren ist das anders. Die Modewelt hat die Qualitäten der bequemen Gummischuhe erkannt. 2016 verpasste der britische Modedesigner Christopher Kane den Crocs ein Marmormuster, die Luftlöcher wurden mit bunten Steinen versehen. Wenig später schwebten die Teile im Modehimmel: Das Modehaus Balenciaga hob die Kunststoffschuhe aufs Plateau.

Mittlerweile klebt an den Gummischuhen kaum ein Krumen Erde mehr. Im Gegenteil: Während der Pandemie hat ihre Popularität an Fahrt aufgenommen. Davon zeugen unzählige Kooperationen. So wie jene des Londoner Skateboard-Labels Palace, das bislang nicht im Verdacht stand, mit Gartenschuhen in Verbindung zu stehen. Oder wie jene Modelle aus der neuesten Zusammenarbeit mit Balenciaga.

Die Teile, die Justin Bieber unlängst bei den Grammys ausführte, sehen aus, als habe sich ein Autoreifen mit einem Gartenschuh gepaart. Und sie machen elf Zentimeter größer, vielleicht ist das das Geheimnis der Schuhe: Online ist die erste Charge des 750 Euro teuren Stück Kunststoffs bereits ausverkauft.



Im Onlineshop schon ausverkauft: die Schuhe von Balenciaga und Crocs. Foto: Moda Operandi

Justin Bieber in einem Outfit von Balenciaga. Unter dem Hosensaum lugen die Schuhe, die in Zusammenarbeit mit Crocs entstanden sind, hervor. Foto: EPA/DAVID SWANSON

Der Musiker und Produzent Ahmir Khalib Thompson, besser bekannt als Questlove, wurde gar zum Wiederholungstäter. 2021 war er zu den Oscars in goldenen Crocs erschienen, zu den Grammys kam er nun in schwarzen Modellen, die aussahen wie ein zu Gummi gewordenes Fossil: Der Schuhdesigner Salehe Bembury hat sie entworfen.

Questlove. Foto: EPA/DAVID SWANSON

Die Erfolgsgeschichte des Schuhs aus Colorado hat auch andere Marken inspiriert, Gummischuhe ins Segment aufzunehmen. Der "Puddle"-Stiefel ist das Vermächtnis von Bottega-Veneta-Designer Daniel Lee. Er hat sich in den vergangenen zwei Jahren in den Social-Media-Netzwerken zum It-Schuh gemausert – und lebt mittlerweile zum Beispiel als 390 Euro teurer Gummi-Clog weiter.

Überhaupt scheint ein Ende des Gartenschuhs erst einmal nicht in Sicht. Dass er den praktischen Crocs immer weniger ähnlich sieht, ist dabei nur von Vorteil. (Anne Feldkamp, 6.4.2022)