Am Dienstag wird es stürmisch. Foto: imago images/Gottfried Czepluch

Am Dienstag sorgt das Tiefdruckgebiet Mirella für starken Wind an der österreichischen Alpennordseite. In Niederösterreich sind laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) Böen zwischen 60 und 100 km/h zu erwarten, auch Wien ist davon betroffen. In der Nacht auf Dienstag wurden am Feuerkogel im Salzkammergut 126 km/h gemessen.

Am Dienstag dominieren in ganz Österreich die Wolken. Nur im Süden gibt es längere sonnige und wärmere Phasen. Zum Starkwind kommt an der Alpennordseite Regen. Die Schneefallgrenze liegt zunächst bei 600 bis 100 Metern, im Lauf des Tages steigt sie auf über 1.300 Meter. Die Temperaturen erreichen meist sechs bis 13, im Süden und Südosten 14 bis 18 Grad und in 2000 Metern minus zwei bis plus drei Grad.

Am Mittwoch wird es in ganz Österreich wärmer, der Wind wird weniger. Am Nachmittag gehen entlang der Alpennordseite ganz vereinzelt Schauer nieder. Im restlichen Land bleibt es aber trocken, mit den meisten Sonnenstunden im Süden, bei 13 bis 21 Grad.

Der Donnerstag wird unbeständig mit immer mehr Wolken. Dazu frischt der Wind deutlich auf, vom Bodensee bis nach Niederösterreich muss mit kräftigem, in Böen teils stürmischem Südwestwind gerechnet werden. Die Temperaturen steigen auf elf bis 21 Grad. (luza, 5.4.2022)