Sieht aus wie ein Raumschiff, das auf dem Handgelenk gelandet ist, die Freak S von Ulysse Nardin. Mit ihr feiert der geneigte Doppeloszillator seine Premiere, das Hauptmerkmal des neuen Manufakturkalibers UN251. Die zwei, in unterschiedlichen Ebenen wie auf Startrampen angeordneten Silizium-Unruhen sorgen für die Tiefenwirkung. Sie sind durch ein Differenzial miteinander gekoppelt, das den durchschnittlichen Gang der beiden ans Werk weiterleitet. Die beiden 20° zueinander angeordneten extragroßen Unruhen mit Drehmomentgewichten sind über eine Brücke aus Roségold in Form eines Raketenleitwerks miteinander verbunden. Oder wie es von der Marke heißt: "Diese in einem rhythmischen Tango zusammen tanzenden Zwillinge erinnern an zwei Turboprop-Triebwerke, die die Zeit mit einer Frequenz von 2,5 Hz zerteilen." Schön.