Die zweite Ausgabe des "Falstaff Hotel Guide" präsentiert die 1.400 besten Hotels in Österreich und weltweit – hier die Top Ten in Österreich

Der neue "Falstaff Hotel Guide" versteht sich als "Wegweiser für wunderbare Reisemomente". Bewertet wurden ausgewählte Hotels aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol mit einer Höchstwertung von 100 Punkten in den Unterkategorien Ambiente, Zimmer, Wellness, Service, Kulinarik und Lage.

Hier sind die Top Ten in Österreich

Hotel Almhof Schneider Foto: Klaus Vyhnalek

1. Hotel Almhof Schneider, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

Bei den ersten drei Rängen hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert. Kunst drinnen, prachtvolles Panorama draußen: Das beste Hotel Österreichs steht laut "Falstaff Hotel Guide" wieder in Lech am Arlberg.

Chalet N Foto: Chalet N

2. Chalet N, Vorarlberg: 100 Falstaff-Punkte

Auch Platz 2 geht wieder an diese luxuriöse Herberger in Lech am Vorarlberg: eines der exklusivsten Chalets in den Alpen, traditionell-gemütlich, aber mit modernster Technik ausgestattet, wie es heißt.

Hotel Trofana Royal Foto: Hotel Trofana Royal

3. Hotel Trofana Royal, Tirol: 99 Falstaff-Punkte

Die Bronzemedaille darf sich wie schon 2021 diese Hotel in Ischgl umhängen, wo sich "luxuriöser alpiner Lifestyle mit ausgezeichneter Gourmet-Küche" paart.

Burg Vital Resort Foto: BVR

4. Burg Vital Resort, Vorarlberg: 99 Falstaff-Punkte

Um ganze vier Plätze hat sich das Burg Vital Resort in Lech am Arlberg gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Schlosshotel Ischgl Foto: Schlosshotel Ischgl

5. Schlosshotel Ischgl, Tirol: 99 Falstaff-Punkte

Vergangenes Jahr noch auf dem vierten Platz, begeistert das Schlosshotel Ischgl die "Falstaff"-Redaktion mit umfangreichem Entertainmentangebot, legendärer Champagner-Hütte und Hauben-Kulinarik in zwei Restaurants. Ein Spa darf auch nicht fehlen.

Hotel & Chalet Aurelio Foto: Aurelio Lech

Und wieder Lech am Arlberg: Dort befindet sich das Fünf-Sterne-Superior-Hotel & Chalet Aurelio, direkt an der Schlegelkopfpiste gelegen. Highlight ist das Aurelio Clubhaus Chalet mit eigenem Wellnessbereich, zwei Suiten, sechs Doppelzimmern, Kamin, Bibliothek sowie privatem Koch und Butler. 2021 noch auf Rang 4.

Park Hyatt Vienna Foto: Park Hyatt Vienna

7. Park Hyatt Vienna, Wien: 98 Falstaff-Punkte

Gleich gut wie im Vorjahr: das Luxushotel Park Hyatt Vienna, untergebracht in einem ehemaligen Bankgebäude im ersten Wiener Hieb. Traumlage also und für den Hotelguide "das Epizentrum für Luxus und Eleganz, ein wundervoller Rückzugsort inmitten von Wien".

Interalpen-Hotel Tyrol Foto: Interalpen-Hotel Tyrol

2021 noch auf dem 6. Platz: Das Luxushotel bei Seefeld in Tirol rutscht zwei Ränge ab.

Naturhotel Forsthofgut Foto: Forsthofgut

9. Naturhotel Forsthofgut, Salzburg: 98 Falstaff-Punkte

Vergangenes Jahr schloss das Hotel in Leogang die Top 10 ab, heuer kommt es auf Rang 9. Nach wie vor kann man hier mit Naturbadesee, Infinity-Pool und Panoramasauna relaxen.

Das Central – Alpine.Luxury.Life Foto: Rudi Wyhlidal

Das Ranking beschließt dieses Hotel mitten in Sölden. Es zeichnet sich durch Luxus, Ambiente, Haubenküche und Tiroler Herzlichkeit aus. Der neue Falstaff Hotel Guide ist ab sofort erhältlich. (red, 5.4.2022)