Mit Kindern erlebt man viel Schönes. Welche Zeit im Leben Ihrer Kinder haben Sie als Eltern am meisten genossen – und welche war am herausforderndsten?

Baby, Kleinkind, Schulkind oder Teenager: Jede Zeit mit Kindern bringt ihre eigenen Herausforderungen mit, aber auch recht schöne Momente hervor. Denkt man daran zurück, wie man sich an das Leben mit einem Kind erst herantasten musste, werden Erinnerungen vielleicht an Überforderung, aber auch an ganz viele Liebe wach. Sobald die Kinder größer werden, kommen neue Erfahrungen hinzu: Krabbelstube, Kindergarten und die ersten Freunde der Kleinen prägen diese Zeit bei vielen. Sie machen süßen Schabernack, geben ihre Weisheiten zum Besten, und man begleitet sie dabei, wie sie die Welt erfahren.

Die Kleinen werden immer größer und selbstständiger. Für manche Eltern ist auch das nicht immer ganz einfach, weil sich der Nachwuchs immer mehr von Mama und Papa abnabelt. Dennoch blickt man vielleicht auch mit Stolz darauf zurück, wie sie zu Jugendlichen heranwuchsen und immer mehr ihr Leben selbst in die Hand nahmen.

Wenn die Kinder einmal groß sind, denkt man an die verschiedenen Phasen zurück. Welche haben Sie am meisten genossen? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Dean%20Mitchell

Und schließlich kommt die Pubertät und das Jugendalter. Oft ist diese Zeit geprägt von Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kind und auch Ratlosigkeit auf beiden Seiten. Teenager sind in ihrer Gefühlswelt hin- und hergerissen und wollen elterliche Ratschläge einfach nicht mehr hören. Dennoch ist man als Elternteil vielleicht auch recht froh über die Persönlichkeit, Stärke und Willenskraft des Kindes. Hat man auch diese oftmals nicht einfache Zeit hinter sich gebracht und blickt auf all die Phasen der Kinder zurück, erinnert man sich gerne an eine bestimmte Zeit im Leben mit dem Kind zurück.

An welche Zeit denken Sie am liebsten zurück?

Welche Phasen Ihrer Kinder haben Sie am meisten genossen? Welche waren die schwierigsten – und wie haben Sie diese gemeistert? Erzählen Sie im Forum, wie Sie die Zeit Ihrer Kinder im Rückblick erlebt haben! (wohl, 6.4.2022)