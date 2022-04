Thermomix & Neni

Marokkanische Harira – eins der neuen Rezepte aus der Kooperation zwischen Thermomix und Haya Molcho.

Nach einer Kooperation im Jahr 2016 unter dem Titel "Weltküche", haben Thermomix und Neni-Gründerin Haya Molcho erneut zusammengearbeitet. Herausgekommen ist die acht Rezepte umfassende Kollektion "Balagan" mit Gerichten wie "Marokkanische Harira, Freekeh-Salat mit Datteln und Nüssen oder Dattelküchlein mit Kokoskaramell". Die Rezepte sind ab nun auf dem Cookidoo-Rezeptportal von Thermomix erhältlich.

---

Käsliebe wieder zu Gast in Wien

Nur wenige Tage lang, vom 6. bis 16. April schlägt heuer das Käsliebe-Pop-Up von Alma in Wien auf. Erstmals war die Käsliebe im Winter 2020/21 in der Lerchenfelder Straße zu Gast, diesmal liegt das Lokal in der Gumpendorfer Straße.

Eröffnet wird am Mittwoch, 6.4., um 18.30 mit einer – mittlerweile ausreservierten – Lesung und Diskussion. Offiziell geöffnet ist dann ab 7.4. Am 9.4. wird ab 10.00 zum Riebl-Frühstück geladen, am 15.4. gibt es Käsknöpfle to go. Im Geschäft gibt es Vorarlberger Alpkäse und weitere Spezialitäten aus dem Ländle.

käsliebe.at

---

Trzesniewski am Flughafen

Brötchen von Trzesniewski gibt es nun auch im wieder eröffneten Terminal 2. Foto: Trzesniewski

Am neu renovierten Terminal 2 am Flughafen Wien-Schwechat hat vor wenigen Tagen eine Filiale von Brötchen-Legende Trzesniewski – man feiert heuer 120-Jahr-Jubiläum – eröffnet. Vor Ort gibt es 28 verschiedene Brötchen zur Auswahl, neben dem Klassiker "Speck mit Ei" ist auch das Jubiläumsbrötchen "Karottenlax mit Dillgurke" im Angebot.

Trzesniewski Filiale Flughafen Wien Terminal 2,

Abflug Öffnungszeiten: täglich von 05:00 – 22:00 Uhr

www.speckmitei.at

(red, 5.4.2022)