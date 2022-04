Foto: Blauer Panther

München – Der Bayerische Fernsehpreis wird einer Radikalkur unterzogen: Die Auszeichnung nennt sich künftig "Blauer Panther – TV & Streaming Award" und öffnet sich für Produktionen von Streaminganbietern und Social Media Plattformen mit einem Sitz in Deutschland.

Zudem bekommen die Gewinner keine Preisgelder mehr. Nur der prämierte Nachwuchs erhalte eine Förderung von 10.000 Euro, hieß es am Dienstag. Im Vorjahr waren noch 110.000 Euro verteilt worden. Die Auszeichnung wird am 19. Oktober im Rahmen der Medientage München in vier Kategorien vergeben. (APA, red, 5.4.2022)