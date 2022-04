Außerdem Reportagen über die Franzosen gegen Amazon und das Biertrinken in Österreich sowie ein "Weltjournal" zur Ukraine

Kümmern sich um Haus und Hof, während die Männer an der Front sind: Nathalie Baye (links) und Laura Smet in "Die Wächterinnen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Guy Ferrandis

19.40 REPORTAGE

Re: Franzosen gegen Amazon – Streit um den Online-Handel Um jedes Produkt innerhalb kürzester Zeit liefern zu können, baut Amazon weltweit riesige Warenlager. In Frankreich regt sich nun Widerstand: Amazon vernichte Arbeitsplätze im Einzelhandel und bezahle kaum Steuern im Land. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIEGSDRAMA

Die Wächterinnen (Les Gardiennes, F/CH 2017, Xavier Beauvois) Während die Männer 1915 im Krieg sind, bewirtschaften Hortense (Nathalie Baye) und ihre Tochter Solange (Laura Smet) den Hof allein weiter. Zur Unterstützung stellen sie die junge Waise Francine (Iris Brey) ein. Statt auf das Kriegsgeschehen fokussiert der auf dem Roman Les Gardiennes von Ernest Pérochon basierende Film auf die Realität der Frauen und Kinder. Bis 22.25, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Mei Bier is ned deppat Beim Biertrinken findet sich Österreich weltweit auf dem zweiten Platz. Lisa Gadenstätter spürt der Wichtigkeit des Alkohols für die heimische Bevölkerung nach, zieht eine Bilanz über Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit der Trinkkultur und spricht mit Promis über ein Leben ohne Alkohol. Bis 21.05, ORF 1

21.05 DOKUMENTATION

Der talentierte Herr Strache – Wie man (s)eine Karriere zerstört Heinz-Christian Strache hat die politische Landschaft Österreichs jahrelang wesentlich geprägt, bis er Ende 2021 ganz unten ankam. In der Doku sprechen Gegner, Weggefährten und Strache selbst über Aufstieg und Fall eines einflussreichen Politikers. Bis 22.00, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Ukraine Die Reportage 7 Tage in Lemberg zeigt, wie die westukrainische Stadt zu einem der größten Auffanglager für Menschen aus den umkämpften Teilen der Ukraine geworden ist. Mehr als 400.000 Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, sind mittlerweile in der Stadt mit ihren 750.000 Einwohnern. Ab 23.05 Uhr erzählen in Verzweiflung und Widerstand – Kampf um die Ukraine Menschen aus Kiew, wie sie versuchen, angesichts der Bombenangriffe und der drohenden Einkesselung ihrer Stadt den Mut zu bewahren. Bis 23.55, ORF 2

22.45 GANGSTERFILMKLASSIKER

Rififi (Du rififi chez les hommes, F 1954, Jules Dassin) Eine Viererbande plant einen spektakulären Juwelenraub, Gefahr kommt nicht nur von der Polizei, sondern auch von Gaunerrivalen. Berühmt für seine dialogfreie Einbruchsszene, ist Rififi von US-Regisseur Jules Dassin (The Naked City) ein Meilenstein des französischen Film noir und so etwas wie die Großmutter aller Caper-Movies. Bis 0.35, One

23.20 PSYCHODRAMA

Swallow (USA 2019, Carlo Mirabella-Davis) Oberflächlich betrachtet scheint Hunter (Haley Bennett) ein gutes Leben zu führen. Als sie sich aber zunehmend überfordert fühlt, beginnt sie kleine Gegenstände zu schlucken. US-Autor und Regisseur Carlo Mirabella-Davis gelang mit seinem Debütfilm ein vielschichtiges Frauenporträt. Bis 0.50, Arte