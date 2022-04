Kooperation: "Gretchenfrage"

Ist Kunst in totalitären Systemen Luxus?

Die "Gretchenfrage" stellt das Burgtheater zu Themen, die die Gesellschaft bewegen. In Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Ungarn berichtet der Journalist Gábor Köves von der zunehmend unfreien Kultur in seinem Heimatland und wirft die Frage auf: Was kann Kunst bewirken?