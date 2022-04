Die Chance für den Nachwuchs sich zu zeigen und für Höheres zu empfehlen. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien/Znaim – Mit einem Länderspiel gegen Tschechien startet Österreichs Eishockey-Nationalteam in das intensive Vorbereitungsprogramm für die A-WM ab 13. Mai in Finnland. Die auf A-Team-Niveau großteils unerfahrene Mannschaft von Roger Bader gastiert am Mittwoch in Znojmo und empfängt am Freitag (beide 17.30 Uhr/live ORF Sport+) die Top-Nation in Linz.

Sechs Debütanten

Bader hat seinen Kader vor allem mit Profis aus den im Play-off früh ausgeschiedenen Vereinen aus Klagenfurt, Linz, Graz, Dornbirn und Innsbruck zusammengestellt. 14 Spieler, die höchstens fünf Länderspiele bestritten haben, darunter sechs Debütanten können sich für den Saisonhöhepunkt empfehlen.

"In den vergangenen Jahren haben die Spieler aus den ersten Wochen stets ihre Chance genutzt, sich entwickelt und für weitere Aufgaben empfohlen. Der ein oder andere konnte dabei auch überraschen und hat es in den WM-Kader geschafft. Die Chance auf die A-WM ist für jeden einzelnen Spieler gegeben", betonte der Teamchef.

Mehrere Prüfsteine

Tschechien ist gleich ein echter Prüfstein. In der weiteren Vorbereitung geht es auch gegen Olympiasieger und Vizeweltmeister Finnland, Schweden, nochmals Tschechien und bei der WM-Generalprobe am 9. Mai gegen den vorjährigen WM-Halbfinalisten Deutschland.

"Tschechien wird uns aufzeigen, was uns bei der WM erwartet", sagte Bader. "Ich sehe das sehr positiv, dass wir gegen so ein Weltklasseteam zu Beginn der Vorbereitung spielen. Dadurch sehen wir, wo wir hin müssen in den kommenden fünf bis sechs Wochen. Es geht rein um die Entwicklung", meinte der Schweizer. (APA, 5.4.2022)

Länderspielprogramm des ÖEHV-Team in der WM-Vorbereitung:

6. April (17.30 Uhr) gegen Tschechien in Znojmo

8. April (17.30) gegen Tschechien in Linz

14. April (19:00) gegen Polen in Graz

16. April (16:00) gegen Polen in Graz

23. April (18:00) gegen Italien in Bruneck

24. April (14:30) gegen Italien in Innsbruck

28. April (19:00) gegen Schweden, Ort offen

30. April (12:00) gegen Finnland in Ostrava

1. Mai (16:00) gegen Tschechien in Ostrava

9. Mai (17:00) gegen Deutschland in Schwenningen