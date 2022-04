Steht im Fokus eines Streits um Corona-Daten: Gesundheitsminister Rauch. Foto: Reuters / Leonhard Föger

"Der Fehlstart ist geglückt": Peter Lehner zeichnet kein rosiges Bild von seiner Beziehung zu Johannes Rauch. Mehr oder minder ignoriert fühlt sich der derzeitige turnusmäßige Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger vom neuen Gesundheitsminister. Als er auf diesen offensiv zugegangen sei, erzählt Lehner, habe er als Antwort die Aufforderung zu einer schriftlichen Terminanfrage erhalten.

Hintergrund ist ein Streit um die Verfügbarkeit von Daten aus dem Epidemiologischen Meldesystem (EMS), das die Informationen zu sämtlichen Covid-Infizierten sammelt. Wie das Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch berichtete, würde Lehner diese gerne regelmäßig zur Verfügung gestellt bekommen, um sie mit den Daten der Sozialversicherung zu den Impfungen zu verknüpfen.

Daraus würden sich detaillierte Erkenntnisse schöpfen lassen, erhofft sich der Funktionär, etwa über die Wirksamkeit der Impfungen: In welchen Kombinationen funktionieren die Impfungen am besten, und bei welchen Personengruppen? Diese Erkenntnisse seien unter anderem wichtig, um eine Strategie gegen Long Covid zu entwerfen. Nach zwei Jahren Pandemie fahre Österreich immer noch "auf Sicht", was nicht notwendig sei: "Wir haben die Daten, vernetzen sie aber nicht."

"Wahrscheinlich geht es um Macht"

Doch das Gesundheitsministerium sträubt sich. Beide Datensätze seien im Ressort verfügbar und würden auch kombiniert, gibt das "Morgenjournal" die Argumentation wieder – etwa wenn die Gesundheitsagentur Ages die Infektionsraten nach Impfstatuts unterschieden veröffentlicht. Die Verwendung dieser Informationen sei aus Gründen des Datenschutzes gesetzlich genau geregelt.

Dieses Argument werde immer gebracht, um politische Interessen zu kaschieren, erwidert Lehner, die Sozialversicherung beweise tagtäglich, dass Datenschutz gewährleistet werde. Er wisse nicht, warum das Gesundheitsressort blockiere: "Wahrscheinlich geht es um Macht des Ministers."

Die aus Koalitionssicht pikante Konstellation hinter der Debatte: Lehner, der auch Obmann der Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) ist, kommt aus der Kanzlerpartei ÖVP und war viele Jahre Stadtpolitiker in Wels. Minister Rauch sitzt für die Grünen in der Regierung. (Gerald John, 6.4.2022)