Apple hält seine Keynotes seit Ausbruch der Pandemie online ab. Foto: AFP / BERNADETTE SIMPAO

Apple wird seine Entwicklerkonferenz WWDC zum dritten Mal in Folge in einem Onlineformat abhalten. Bei den Events gibt der Konzern traditionell einen Ausblick auf neue Software für seine Geräte wie iPhones und Mac-Computer. Die diesjährige Worldwide Developers Conference ist vom 6. bis 10. Juni angesetzt, kündigte Apple am Dienstag an.

Für die Konferenzen der großen Tech-Plattformen kamen üblicherweise tausende App-Entwickler aus aller Welt ins Silicon Valley. Doch mit der Corona-Pandemie stellten die Konzerne auf Onlineversionen um. Auch Googles Entwicklerkonferenz I/O soll in diesem Jahr am 11. und 12. Mai größtenteils übers Internet laufen. (APA, 6.4.2022)