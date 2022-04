Nach mehr als zwei Jahren Pandemie und etlichen Verordnungen und Maßnahmen, die sich in diesem Zeitraum mehrmals – oft auch innerhalb kürzester Zeit – wieder verändert haben, verliert man schnell den Überblick. In welchen Bereichen muss man Masken tragen, wo kann man sich testen lassen, wenn man Symptome hat, aber das Testkontingent erschöpft ist, wie sieht es in den jeweiligen Bundesländern aus, und wie geht es in den Schulen weiter? Vor allem seit sich die Regeln mit Anfang April verändert haben, bleiben viele Fragen die Pandemie betreffend offen.

Was gilt wo? Foto: APA/dpa/Sina Schuldt

