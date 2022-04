Auf der Rudolfshöhe bei Wilhelmsburg kehren wir nach einer Wanderung in der beliebten Ochsenburgerhütte ein

In dieser Galerie: 5 Bilder In dem Hohlweg muss man einige umgestürzte Bäume umrunden. Foto: Thomas Ruzicka Sonnige Rastplätze bei der Vierbrüderbuche. Foto: Thomas Ruzicka Die Ochsenburgerhütte liegt auf 594 Meter. Foto: Thomas Ruzicka Das Schloss Kreisbach ist eine Eventlocation, vor allem für Hochzeiten. Foto: Thomas Ruzicka Gegen Ende der Tour geht es eine eingezäunte Alm entlang. Foto: Thomas Ruzicka

Die Ochsenburgerhütte ist ein weithin bekanntes Ausflugsziel in den Traisener Vorbergen. Erreichbar zu Fuß, mit dem Mountainbike oder Auto, ist die groß ausgebaute, aber sympathisch gebliebene Hütte ein Anziehungspunkt für viele. Sie kann an Wochenenden entsprechend voll sein. Positiv ist auch die gute öffentliche Erreichbarkeit. Die Bahnhaltestelle Kreisbach liegt am Rand von Wilhelmsburg, sodass man nicht lange durch bebautes Gebiet gehen muss.

Man folgt der Dingelbergstraße, Wilhelmsburg im Rücken. Bei den ersten Hinweistafeln zum Waldlehrpfad gehen wir links. Auch das rot-weiße Schild zur Ochsenburgerhütte ist häufig zu sehen.

Am Rand der Almen

Es geht immer rauf, die Markierung ist rot, manchmal violett. Bei einem großen Querweg links gehen (Weg 1). Man kommt zur Rudolfshöhe, die Ochsenburgerhütte ist schon zu sehen. Davor steht die Vierbrüderbuche mit Sitzgelegenheiten und prächtigem Blick Richtung Süden, danach ein mächtiges Betonkreuz.

Nach der Hüttenrast geht es auf dem Hinweg zurück und noch ein Stück weiter. Bei der ersten großen Kreuzung halten wir uns scharf links. Man könnte hier geradeaus wandern und käme in etwa einer Dreiviertelstunde zum Ausgangspunkt. Bei unserem Routenvorschlag geht es auf einem asphaltierten Güterweg dahin, der die Straßenanbindung für die Ochsenburgerhütte ist. Markierung gibt es hier keine bis zum Schloss Kreisbach. Dort taucht das violette Galgenweg-Schild auf, dem wir rechts folgen.

Es geht am Rande von Almen entlang, nach einer eingezäunten Weide schwenken wir auf einen weiteren Güterweg scharf links ein und kommen geradewegs beim Dingelberg samt Bahnhof heraus. (Johanna Ruzicka, 7.4.2022)