Dominique Devenport und Jannik Schümann in "Sisi". Foto: RTL

Wien – Im Dezember 2021 lief die erste Staffel der Eventserie "Sisi" mit Romy-Nominee Dominique Devenport und Jannik Schumann als Sisi und Franz in ORF 1. Nun geht die Geschichte weiter – die Dreharbeiten zu weiteren sechs Episoden der RTL+-Serie, die in Kooperation mit dem ORF entsteht, starteten soeben und werden bis August 2022 in Lettland, Litauen und Polen stattfinden.

Aus Österreich neu mit dabei ist – an der Seite von Julia Stemberger (als Sisis Mutter) – Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer. In den Hauptrollen spielen neben Dominique Devenport und Jannik Schürmann Desiree Nosbusch als Erzherzogin Sophie und Giovanni Funiati als Graf Gyula Andrássy.

Regie fuhren Sven Bohse und Miguel Alexandre. Die Drehbücher schrieben Elena Hell, Robert Krause und Svenja Rasocha. Als Headautoren zeichnen Robert Krause und Andreas Gutzeit verantwortlich.

"Sisi" ist eine Produktion von Story House Pictures für RTL+, der ORF ist Kooperationspartner. Beta Film übernimmt den Weltvertrieb. Die sechs neue Folgen der zweiten Staffel sind voraussichtlich zum Jahreswechsel in ORF 1 zu sehen. (red, 6.4.2022)