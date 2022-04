"Work from your van": Eine Wohnwagenvermittlungsplattform hat Orte ermittelt, an denen es sich gut vom Campingbus aus arbeiten lässt

Immer mehr Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitenden, von überall aus zu arbeiten, also auch auf Reisen und von einem anderen Land aus. Dies und die steigenden Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise führten zu einem wachsenden Interesse an einem nomadischen Lebensstil, beobachtet man bei der Wohnwagenvermittlungsplattform Paul Camper.

Grund genug für die Kolleginnen und Kollegen, sich die Sache näher anzuschauen. Mithilfe diverser Daten hat Paul Camper eine Rangliste von Ländern erstellt, die angehende Nomaden in ihren Wohnwägen ansteuern sollten. Dazu wurden zahlreiche Faktoren analysiert, darunter Wifi-Geschwindigkeit, Benzinkosten, Kosten für eine ausgewogene Ernährung, Lebenszufriedenheit, Wetter, Straßenqualität und, nicht ganz unwichtig, wenn man auf Achse ist: Fahrzeugdiebstähle.

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Foto: Fabian Krause / EyeEm

Weltweit auf dem ersten Rang landen demgemäß die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE): Sie überzeugen dank bestem Wifi, dem seltensten Niederschlag und sehr guten Straßen. Die Campingsaison erstreckt sich von November bis Dezember.

Für die VAE gelten im Wesentlichen zwei Arten von Campingreisen, wie uns Paul Camper wissen lässt: Langzeit- und Tagescamping. Langzeitcamping werde vom Staat reguliert. "Daher brauchen Nomaden, die längere Zeit im Land bleiben möchten, eine Genehmigung. Allerdings empfehlen die erfahrenen Camper die VAE ohnehin nur für kürzere Reisen, da nur wenige Campingplätze die Möglichkeit bieten, Wasser aufzufüllen, Akkus aufzuladen und Abwasser zu entsorgen", heißt es.

Als Campingplatz wird Hatta Wadi Hub empfohlen.

Kopenhagen, Dänemark. Foto: imago images/Dean Pictures

Auf dem zweiten Platz findet man Dänemark, das, es sei hier gleich vorweggenommen, die europäische Rangliste anführt. Und das, obwohl Dänemark bei keinem der einzelnen Kriterien ganz vorn liegt. Es sei aber durch sein Gesamtergebnis trotzdem das perfekte Reiseland für Campingurlauber, meint man bei der Plattform. Die Lebenszufriedenheit in Dänemark liegt im Ländervergleich auf Platz zwei, die Lebensmittelpreise sind relativ niedrig, und es gibt so gut wie keine Fahrzeugdiebstähle.

Bester Campingplatz: Blushoj Camping

Auf Platz drei der Liste der weltweit besten Länder für "work from your van" steht Australien, ein Land, das "mit seiner perfekten Mischung aus türkisfarbenem Wasser, weißen Sandstränden und pulsierenden Städten ein begehrtes Ziel für Reisende ist", lässt man uns wissen.

Cottesloe Beach in Perth, Australien. Foto: EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Down Under sei das preiswerteste Land in puncto gesunde Mahlzeiten und stehe daher beim Kriterium Lebensmittelpreise ganz oben auf der Liste. Überhaupt habe Australien bei den meisten der ausgewerteten Kriterien gut abgeschnitten: Platz fünf bei Wifi, Platz sechs bei Benzin und Platz acht bei Lebenszufriedenheit und Wetter.

Bei der Straßenqualität allerdings liegt Australien nach Angaben von "The Global Economy" nur bei 4,81, wobei 1 für die geringste und 7 für die höchste Qualität steht. Zudem ist die Zahl der Fahrzeugdiebstähle sehr hoch: 214,1 Diebstähle pro 100.000 Einwohner und Jahr.

Trotzdem, resümiert man bei Paul Camper, sei Australien das ideale Reiseland für Campingbusse oder Wohnmobile: Die meisten Städte böten zahlreiche und großzügige Stellplätze für Wohnmobile, die dort "holiday parks" genannt werden.

Bester Campingplatz: Cylinder Beach Camping Ground, Stradbroke Island, Queensland

Luxemburg. Foto: iStock / Getty Images Plus

Was Europa betrifft, haben wir das beste Land schon kennengelernt (siehe Dänemark). Die Silbermedaille geht an Luxemburg. Bei Lebensmittelpreisen liegt das Land auf Platz sechs und auf Platz sieben bei der Lebenszufriedenheit. Obwohl Luxemburg so klein ist, heißt es, liegt es bei den Fahrzeugdiebstählen auf Platz 48 – die Zahl der Diebstähle ist fast viermal so hoch wie in Dänemark.

Bester Campingplatz: Camping Bistro Bissen

Finnland steht auf der Liste der besten Reiseziele für Nomaden in Europa an 3. und weltweit an 6. Stelle. Obwohl dieses Land eher kühle Temperaturen hat und weder weiße Sandstrände noch warmes Meer bietet, kann es von sich sagen, dass nirgendwo sonst auf der Welt die Lebenszufriedenheit so hoch ist, hält man bei Paul Camper fest. Die Lebensmittel sind relativ preiswert, und sowohl Wifi als auch Straßenqualität sind in Ordnung.

Bester Campingplatz: Rastila Camping Helsinki

Schweiz. Foto: Getty Images/iStockphoto

Platz vier wird von Paul Camper an die Schweiz vergeben. Seinen Spitzenplatz verdiene unser Nachbarland aufgrund seiner Straßenqualität und Lebenszufriedenheit. Auch bei den Lebensmittelpreisen und Wifi schneidet die Schweiz gut ab. (red, 10.4.2022)

Bester Campingplatz: Jungfrau

