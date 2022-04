Bereits in den vergangenen Tagen wurde der Fuchs häufiger in Washington gesichtet. Jetzt setzte das Wildtier zum Angriff auf einen Volksvertreter an und wurde eingefangen

In dieser Galerie: 4 Bilder Eigentlich bevorzugen Füchse Insekten, Vögel oder Kaninchen. Dieses Exemplar machte jedoch jagt auf einen Kongressabgeordneten. Foto: AP Das Katz und Maus Spiel... Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets ...war nach kurzer Suche... Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets ...beendet. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets

Washington – Ein aggressiver Fuchs hat die US-Hauptstadt Washington in Aufruhr versetzt. Ausgerechnet der US-Sender Fox News berichtete am Dienstag, dass der Fuchs mehrere Menschen am US-Kapitol "angegriffen oder gebissen" habe. Beamte der Tierschutzbehörde fingen das Tier ein. Zuvor hatte der Fuchs Berichten zufolge unter anderem den Kongressabgeordneten Ami Bera gebissen.

Mit Angriff "nicht gerechnet"

"Ich habe ihn nicht gesehen und plötzlich spürte ich, wie sich etwas auf die Rückseite meines Beins stürzte", sagte Bera der Nachrichtenseite "Punchbowl News". Der 57-jährige Demokrat aus Kalifornien wurde nicht verletzt, erklärte aber, sich "vorsichtshalber" gegen Tollwut impfen zu lassen. Er sagte, er sei auf Attacken vorbereitet, wenn er zum konservativen TV-Sender Fox News gehe – aber mit einem Angriff durch einen echten Fuchs am Parlamentssitz habe er "nicht gerechnet".

An seinem Versteck muss das Tier noch arbeiten. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Kevin Diets

Sichtungen des Fuchses waren in den vergangenen Tagen ein beliebtes Motiv auf den Internetprofilen der Politiker und Hauptstadtjournalisten. Einmal wurde er beim Fressen eines Eichhörnchens beobachtet, ein anderes Mal sonnte er sich in den Senatsgärten. Selbst bei Pressekonferenzen der Parteiführer war der Fuchs Thema.

Eigentlich scheu

Zum Beweis, dass die Bedrohung vorbei ist, veröffentlichte die Tierschutzbehörde am Dienstag ein Bild des mutmaßlichen Übeltäters in einem Käfig. Dieser gehört zur Gattung der Rotfüchse, die zwar regelmäßig in Städten leben, üblicherweise jedoch Menschen meiden. Zu ihrer bevorzugten Nahrung gehören Insekten, Vögel, Kaninchen und Eichhörnchen – Parlamentsabgeordnete gehören eigentlich nicht auf ihren Speisezettel. (APA, 6.4.2022)