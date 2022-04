Mit einem großen Polizeiaufgebot wurden am Dienstag die letzten Aktivistinnen und Aktivisten von der Baustelle in im 22. Wiener Gemeindebezirk weggebracht. Foto: Christian Fischer

Wien – Im Zusammenhang mit der am Dienstag vorgenommenen Räumung eines Protestcamps gegen die geplante Stadtstraße in Wien-Donaustadt soll es nach der offiziellen Räumung zu gefährlichen Szenen gekommen sein. Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Anschluss auf einer nahe gelegenen Wiese in der Anfanggasse mehrere Baumaschinen besetzt. "Sie wurden von Polizeibeamten einfach runtergezerrt. Ohne jede Sicherung", berichtete "Lobau bleibt"-Sprecherin Anna Kontriner.

Das STANDARD-Videoteam war am Dienstag bei der Räumung vor Ort. DER STANDARD

Während die Räumung des Camps von Spezialkräften der Polizei vorgenommen worden sei, hätten später in der Anfanggasse "gewöhnliche Beamte" Protestierende aus einer Höhe von zwei Metern ungesichert von einem Bagger gezogen, sagte Kontriner der APA. "Ob es Verletzte gegeben hat, wissen wir nicht." 34 bis 38 vorläufig festgenommene Aktivistinnen und Aktivisten hätten die Nacht im Polizeianhaltezentrum verbracht. Der Großteil davon wurde am Mittwochvormittag noch angehalten. "Unseres Wissens wurden bisher erst sieben Personen auf freien Fuß gesetzt", teilte Kontriner kurz vor 11.30 Uhr mit.

Anhaltung darf maximal 24 Stunden dauern

Dem Verwaltungsstrafrecht zufolge dürfen Personen, die auf frischer Tat bei einer Verwaltungsübertretung angehalten werden, zum Zweck ihrer Vorführung vor die Behörde festgenommen werden, wenn sie dem Polizeiorgan unbekannt sind, sich nicht ausweisen und die Identität auch sonst nicht sofort feststellbar ist. Die vorläufige Festnahme ist auch erlaubt, wenn der Betretene trotz Abmahnung "in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen sucht", wie es im Verwaltungsstrafgesetz (VStG) heißt. Die Anhaltung darf allerdings "keinesfalls länger als 24 Stunden dauern", normiert Paragraf 36 Absatz 1 VStG.

Laut Polizei gab es am Dienstag 33 Festnahmen und 39 Anzeigen – alle wegen Verwaltungsdelikten. Rund zehn Festgenommene befanden sich Mittwochmittag noch in Polizeigewahrsam. Aber auch diese sollten im Laufe des Tages entlassen werden, sobald die 24-Stunden-Frist abgelaufen ist.

Kritik an der Pressearbeit wies die Polizei zurück. Allen Journalisten und Journalistinnen, die beim eingerichteten Medienzentrum angefragt hatten, wurde es demnach ermöglicht, in Begleitung eines Pressesprechers in einen inneren Bereich der Räumung zu gelangen, hieß es zur APA. (APA, 6.4.2022)