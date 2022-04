Der Dienst zeigt künftig Mautgebühren an und will die Navigation in Städten erleichtern

Künftig werden Ampeln, Stoppschilder und Umrisse von Gebäuden angezeigt. Foto: Google

Der Kartendienst Google Maps bekommt eine Reihe neuer Funktionen spendiert. Im Zentrum des Updates steht die Anzeige und Berechnung von anfallenden Mautgebühren, wenn man eine bestimmte Route verwendet. Bisher wurde zwar teilweise vermerkt, dass es sich um eine Mautstraße handelt, nach dem Update sollen aber die genauen Kosten angezeigt werden, die sich in manchen Ländern nach der Tageszeit richten, teilte Google im firmeneigenen Blog mit.

Neben den Mautinformationen, die zunächst in den USA, Indien, Japan und Indonesien, später aber in zahlreichen anderen Ländern in Google Maps integriert werden, soll der Dienst auch von detailliertem Kartenmaterial profitieren. So werden künftig Ampeln und Stopptafeln im Navigationsmodus angezeigt. In manchen Städten werden Straßen in puncto Verlauf und Breite, aber auch auffallende Gebäudeumrisse angezeigt, damit man sich in Stresssituation besser zurechtfinden beziehungsweise das Kartenmaterial besser interpretieren kann.

Neuerungen für iPhone und Apple Watch

Während all die genannten Updates für sämtliche Plattformen wie Android, iOS, Android Auto und Apples Carplay bereitgestellt werden, profitieren Apple-Nutzer von einer Reihe von Verbesserungen. So stellt Google ein neues Widget bereit, mit dem direkt über den Homescreen auf dem iPhone oder iPad Navigationsanweisungen, aber auch Informationen wie Ankunftszeit sowie Umsteigeanweisungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln angezeigt werden.

Besitzerinnen einer Apple Watch dürfen sich ebenfalls freuen. Musste man bisher die Navigation auf dem iPhone starten, um diese auf der Uhr fortführen zu können, kann die App nun direkt auf der Apple Watch verwendet werden, um sicher ans Ziel zu gelangen. Ebenfalls neu ist eine stärkere Verzahnung mit Siri. Die Sprachassistenz kann nun auf allen Apple-Geräten so programmiert werden, dass statt dem Apple-Kartendienst Google Maps zur Suche und Navigation aktiviert wird.

Die neuen Funktionen werden sukzessive in den nächsten Monaten auf den jeweiligen Plattformen zur Verfügung gestellt. Lediglich die Suchfunktion mit Siri soll erst im Sommer umgesetzt werden, teilte Google mit. (red, 6.4.2022)