"Pistol" startet am 31. Mai auf Disney+. Foto: Disney+

London – Knapp zwei Monate vor dem Start einer neuen TV-Serie über die legendäre britische Punkband Sex Pistols ist ein erster kurzer Trailer dazu veröffentlicht worden. Die sechsteilige Miniserie "Pistol" von Regisseur Danny Boyle ("Trainspotting") basiert auf der Autobiografie von Sex-Pistols-Gitarrist Steve Jones und wird ab 31. Mai beim Streamingdienst Disney+ zu sehen sein.

"Pistol" hatte im Vorfeld unter den ehemaligen Bandkollegen für Ärger gesorgt. Sänger John Lydon alias Johnny Rotten, ein erklärter Gegner der Serie, hatte versucht zu verhindern, dass die Musik der Sex Pistols dafür verwendet wird. Daraufhin zogen Jones und Schlagzeuger Paul Cook gegen Lydon vor Gericht und bekamen Recht.

Im Interview der Deutschen Presse-Agentur hatte der einstige Sex-Pistols-Frontmann auch Regisseur Danny Boyle scharf kritisiert. "Ich bin schockiert und enttäuscht, dass Mr. Boyle so ein Projekt ohne vollständige Zustimmung angenommen hat", sagte Lydon der dpa. Über Jones schimpfte er: "Er ist hinter dem Geld her."

Kurz vor dem Serienstart erscheint nun eine neue Zusammenstellung mit 20 alten Aufnahmen der Sex Pistols aus den Jahren 1976 bis 1978, die in der Serie zu hören sein werden. "The Original Recordings" soll unter anderem die Singles "Anarchy In The UK", "God Save The Queen", "Pretty Vacant" und "Holidays In The Sun" vom einflussreichen Album "Never Mind The Bollocks" sowie einige B-Seiten aus der Zeit enthalten. (APA, 6.4.2022)