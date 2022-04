Am 8. Mai geht der "Wings for Life World Run" in seine mittlerweile neunte Auflage

Der "Wings for Life World Run" findet heuer am 8. Mai statt, dieses Bild stammt vom Event 2018. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Am 8. Mai geht der "Wings for Life World Run" um 11.30 Uhr in seine mittlerweile neunte Auflage. Wer bei dem globalen Charity-Laufevent für die Rückenmarkforschung nicht selbst die Laufschuhe schnürt, kann dem Geschehen auch bei ServusTV folgen.

Der Privatsender überträgt live aus Wien, wo nach zweijähriger Pause wieder ein "Flagship Run" stattfindet, der beim Burgtheater startet und sich quer durch verschiedene Wiener Gemeindebezirke schlängelt – bis der letzte Läufer oder die letzte Läuferin vom "Catcher Car" eingeholt wurde.

In diesem nimmt heuer Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser Platz, wobei sie von der Reporterin Alina Marzi begleitet wird. Abseits von der Berichterstattung aus Wien zeigt ServusTV per Live-Schaltungen auch, was bei anderen "Flagship Runs" rund um die Welt passiert. (APA, 6.4.2022)