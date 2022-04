In dieser Galerie: 2 Bilder Hört neuen Klientinnen und Klienten zu: Frédéric Pierrot als Psychoanalytiker in der zweiten Staffel von "In Therapie". Foto: Manuel Moutier Philippe Dayan (Frédéric Pierrot, 4. von links) mit Lydia, Alain, Inès und Robin (Suzanne Lindon, Jacques Weber, Eye Haïdara, Aliocha Delmotte, von links) sowie seiner neuen Supervisorin Claire (Charlotte Gainsbourg, 2. von links). Foto: Manuel Moutier

Frankreichs beliebtester Psychiater und Psychoanalytiker ordiniert wieder! Anders, als es manche Ankündigungen verheißen, hat es aber Dr. Philippe Dayan in der zweiten Staffel der Arte-Serie In Therapie keineswegs primär mit Corona-Traumata zu tun. Wie schon das Bataclan-Attentat in der ersten Staffel bildet auch die Pandemie eher den Hintergrund, vor dem sich manches schon länger vorhandene Problem zuspitzt. Bei der täglichen Arbeit geht es dem von Frédéric Pierrot verkörperten sensiblen Fragesteller vor allem darum, gemeinsam jene Muster freizulegen, in denen wir uns verfangen.

Klientinnen und Klienten auf dem Weg zur Selbsterkenntnis sind dieses Mal eine Anwältin mit Kinderwunsch, ein gemobbtes Schulkind, eine krebskranke junge Frau und ein geschasster Unternehmer, bevor sich Dr. Dayan am Ende der Woche selbst zur Supervision begibt. Einem formidablen Ensemble, darunter Suzanne Lindon und Charlotte Gainsbourg, gelingen plausible und überaus spannende Charakterstudien.

Dabei zeigt sich, dass die Analyse der Psyche eine ziemlich harte Arbeit ist, für die sich Abkürzungen nicht wirklich empfehlen. Das bekommt zu unserer Beruhigung nicht zuletzt Dr. Dayan selbst zu spüren. So legt der Analytiker zwar gegenüber anderen ein Höchstmaß an Empathie ("Ich höre zu!") an den Tag, ist aber in eigener Sache ebenso blind wie jene, denen er hilft. Die Sitzungen, in denen naturgemäß viel geredet, aber nicht geschwätzt wird, entwickeln einen unglaublichen Sog. Wer also Donnerstagabend auf Arte einsteigt, wird danach das brennende Verlangen verspüren, die restlichen Folgen möglichst bald in der Mediathek anzuschauen. (Karl Gedlicka, 7.4.2022)