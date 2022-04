Die 4,3 Kilometer lange Laufstrecke in Wien erhielt die World Athletics Heritage Plaque. Sie feiert heuer ihr 200-Jahre-Jubiläum

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Praterallee wurde... Foto: APA/HANS PUNZ ...ausgezeichnet. Foto: IMAGO/Isabelle Ouvrard/IMAGO/SEPA.Media

Wien – Die Prater Hauptallee in Wien ist mit der World Athletics Heritage Plaque ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer feierlichen Übergabe erhielt die Stadt Wien um Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch im Wiener Rathaus die goldene Plakette. "Wir sind stolz, die Prater Hauptallee für ihren außergewöhnlichen Beitrag zur Geschichte und Entwicklung des Laufsports zu würdigen", sagte Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, in einer Videobotschaft.

Diese Auszeichnung sei eine "Würdigung jener, die in der Hauptallee laufen, sporteln und auf die eigene Gesundheit achten", sagte Ludwig in seiner Laudatio. Mit Blick auf den 39. Vienna City Marathon am 24. April hofft er, "dass wieder voll durchgestartet wird und die Möglichkeit besteht, auch international deutlich zu machen, dass Wien eine Laufstadt ist."

200-Jahre-Jubiläum

Die Prater Hauptallee sei für die Stadt von "großer und zentraler Bedeutung". Derzeit feiert die etwa 4,3 Kilometer lange Laufstrecke ihr 200-Jahre-Jubiläum, am 1. Mai 1822 fand das erste "Wiener Lauferfest" statt. Mit der Auszeichnung steigt die Hauptallee zum Welterbe der Leichtathletik auf. Am 12. Oktober 2019 hatte der kenianische Olympiasieger Eliud Kipchoge für Aufsehen gesorgt, als er bei einem speziellen Event in der Prater Hauptallee als erster Mensch einen Marathon unter zwei Stunden lief.

Am 19. April wird die "Welterbe Ausstellung" eröffnet, dafür werden insgesamt neun Türme mit diversen Informationen ein Jahr lang am Rande der Hauptallee aufgestellt. Ein Duplikat der Plakette wird an Kilometer zwei zu sehen sein. "Dass es gelungen ist, diese Plaque zu bekommen, ist eine Ehre für uns", betonte Wolfgang Konrad, Veranstalter des Vienna City Marathons: "Wien ist angekommen als Sportstadt mit einem großen Schwerpunkt auf Laufen."

Beim Lauf-Highlight in zweieinhalb Wochen werden mehr als 31.500 Personen an den Start gehen. "Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Wiederbelebung des Wiener Tourismus leisten zu können. Das zeigt, welche Kraft im Laufsport steckt", sagte Konrad. (APA, 6.4.2022)